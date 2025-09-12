Οι “εκλεκτοί” του Αλέκου Βοσνιάδη για την πρεμιέρα με την Μαρκό

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πρεμιέρα της Super League II και το νέο ταξίδι της Καλαμάτας στην κατηγορία. Φέτος με όπλο την εμπειρία και αρκετές αλλαγές η μεσσηνιακή ΠΑΕ φιλοδοξεί να κάνει το άλμα στην ανώτερη κατηγορία, έχοντας επιστρατεύσει για «στρατηγό» τον Αλέκο Βοσνιάδη.
Πρώτος αντίπαλος της χρονιάς η Μαρκό, το παιχνίδι στο γήπεδο της Παραλίας αύριο (13/09) στις 17:00 με τον κόσμο να καλείται να δώσει βροντερό παρών, όντας ο πιο σημαντικός συνοδοιπόρος της ομάδας σε αυτό το νέο μεγάλο και φιλόδοξο ταξίδι.
Η ομάδα σήμερα ολοκλήρωση την προετοιμασία της, στο τέλος της οποίας ο έμπειρος κόουτς έβγαλε αποστολή.
Μετά το φινάλε της τελευταίας προπόνησης ο προπονητής, Αλέκος Βοσνιάδης, ανακοίνωσε την αποστολή, την οποία αποτελούν οι εξής: Γκέλιος, Καλογεράκης, Λαδάς, Βαφέας, Τσελεπίδης, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Καλουτσικίδης, Λυμπεράκης, Σπυράκος, Οικονόμου, Κατάλντι, Λεμονής, Τσορνομάζ, Γκάμα, Τσέλιος, Παμλίδης, Μορέιρα, Μάντζης, Μπονέτο, Κωτσόπουλος, Μουζάκης.