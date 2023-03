Οι Simpsons επαναφέρουν γνωστό χαρακτήρα μετά από 33 χρόνια

Στην πρώτη σεζόν της σειράς «The Simpsons» εμφανίστηκε ένας χαρακτήρας με το όνομα Ζακ, στο επεισόδιο «Life On the Fast Lane» του 1990.

Με τη φωνή του κωμικού και κινηματογραφιστή Άλμπερτ Μπρουκς, ο Ζακ ήταν ένας Γάλλος δάσκαλος μπόουλινγκ ο οποίος «πολιόρκησε» την Μαρτζ Σίμπσον.

Τελικά, όμως, η Μαρτζ αποφασίζει να μη δεχτεί τις ρομαντικές προτάσεις του Ζακ και να παραμείνει με τον Χόμερ.

Την Κυριακή 19 Μαρτίου, ο χαρακτήρας θα επιστρέψει στο επεισόδιο της 34ης σεζόν με τίτλο «Pin Girl», όπως αναφέρει ο Independent.

Η υπόθεση στο νέο επεισόδιο έχει ως εξής: «Μια μυστηριώδης φιγούρα από το παρελθόν της Μαρτζ επιστρέφει για να την προπονήσει για ένα τουρνουά μπόουλινγκ».

Ο υπεύθυνος της σειράς Αλ Τζιν επιβεβαίωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η «μυστηριώδης φιγούρα» θα είναι, πράγματι, ο Ζακ, με τη φωνή και πάλι του Μπρούκς.

.@TheSimpsons Don’t nap on new episode Sunday. Pin Gal with the return of Jacques! pic.twitter.com/XpoxICBDyA

— Al Jean (@AlJean) March 13, 2023