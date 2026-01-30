Οι σκύλοι που αισθάνονται το κρύο περισσότερο – Ο κατάλληλος «εξοπλισμός» για να μην κρυώνουν

Όλοι οι σκύλοι χρειάζονται την προσοχή μας τις κρύες μέρες του χειμώνα, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς.

Γι’ αυτό μεριμνούμε για την κατάλληλη ένδυση κατά τη διάρκεια της βόλτας, αλλά και να τους διασφαλίζουμε ένα ζεστό περιβάλλον.

Ποια είναι, λοιπόν, τα σκυλάκια που είναι πιο ευαίσθητα στο κρύο;

Ο κτηνίατρος, Ορέστης Κουτσουπιάς μας δίνει τα φώτα του.

Τα μικρόσωμα και όσα έχουν χαμηλό σωματικό βάρος

Επειδή το έδαφος στους εξωτερικούς χώρους είναι ιδιαίτερα κρύο, το σώμα αυτών των σκύλων χάνει θερμότητα ταχύτερα και κινδυνεύουν πιο εύκολα από υποθερμία. Ειδικά, αν με το κρύο, παράλληλα επικρατεί αέρας/ υγρασία.

Τα λεπτότριχα – κοντότριχα (thin-coated)

Τα σκυλάκια με κοντό ή αραιό τρίχωμα όταν έχει κρύο χρειάζονται περισσότερο, τονίζει ο κ. Κουτσουπιάς, να φορούν ρούχο/παλτό, ειδικά στις βόλτες. Ενδεικτικά, οι σκύλοι των φυλών Doberman, Boxer κ.ά. Αλλά και τα λαγωνικά που έχουν χαμηλό λίπος και λεπτό τρίχωμα.