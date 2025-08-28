Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των δύο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 2MW της ΔΕΥΑ Καλαμάτας – Συνδέθηκε με το δίκτυο ηλεκτροδότησης (video)

Ολοκληρώθηκε το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δύο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999,50 KWp ο καθένας, με αξιοποίηση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού», συνολικού προϋπολογισμού 1.736.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας, με σταθερά βήματα προχώρησε στην υλοποίηση ενός έργου που αποτελεί κομβική επένδυση στον τομέα της καθαρής ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνελ ολοκληρώθηκε, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η σύνδεση των σταθμών με το δίκτυο ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Στο σημείο βρέθηκε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος ενημερώθηκε για την πορεία του έργου συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης Μιχάλη Βασιλειάδη και τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλη Διαμαντόπουλο.

Ακολούθως σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ανέφερε:

«Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας προχωρά με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση ενός στρατηγικού έργου. Με την εγκατάσταση και λειτουργία δύο σύγχρονων φωτοβολταϊκών σταθμών 2MW, κάνουμε πράξη ένα σχέδιο που εκπονήθηκε με μεθοδικότητα και διεκδικήθηκε με επιμονή. Πρόκειται για ένα έργο που θα αποφέρει άμεσα και μετρήσιμα οφέλη, τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά.

Η ενεργειακή δαπάνη της ΔΕΥΑΚ αποτελεί σημαντικό βάρος, δεδομένου ότι συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υδάτων και λυμάτων. Με την ολοκλήρωση και λειτουργία των σταθμών, καθώς από σήμερα συνδέθηκαν στο δίκτυο, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ουσιαστική μείωση στο ενεργειακό κόστος, επιτρέποντας στη ΔΕΥΑΚ να κατευθύνει περισσότερους πόρους σε έργα προς όφελος των πολιτών.

Την ίδια στιγμή, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας το ενεργειακό μας αποτύπωμα και ενισχύοντας τη μετάβαση της πόλης μας σε πιο «πράσινες» και βιώσιμες πρακτικές. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Κλιματικού Συμβολαίου της Καλαμάτας, το οποίο θέτει φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους για την κλιματική ουδετερότητα.

Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Ευχαριστώ θερμά τα στελέχη της ΔΕΥΑΚ, τον Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή και όλους όσοι εργάστηκαν και εργάζονται για να φτάσουμε ως εδώ.

Με έργα όπως αυτό, αποδεικνύουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι πρωτοπόρα, να αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία και να δίνει ουσιαστικές λύσεις στις προκλήσεις της εποχής μας.

Η Καλαμάτα δείχνει τον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργειακής αυτονομίας.».

Υπενθυμίζεται ότι το έργο χρηματοδοτείται μέσω του άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον»: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».