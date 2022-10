Olympia Forum: Ανάδειξη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και πρακτικών καλής διακυβέρνησης – Αφιερωμένο αποκλειστικά στην ενδυνάμωση πόλεων και περιφερειών

Οι καλές πρακτικές χωρών και Δήμων και τα νέα δεδομένα για την ενσωμάτωση των 17 στόχων του ΟΗΕ θα βρεθούν στο επίκεντρο του Olympia Forum ΙΙΙ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα και θα συνεχιστεί Παρασκευή & Σάββατο 21-22 Οκτωβρίου 2022 στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Αρχαία Ολυμπία. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και της εφημερίδας «Πατρίς», που έχουν ενώσει τις δυνάμεις και το όραμά τους για τη θεσμοθέτηση αυτού του ετήσιου, μοναδικού στο είδος του, Συνεδρίου και την εξέλιξή του σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εκδήλωση, που συνδράμει στην οικονομική, επιχειρηματική, τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη των 13 Περιφερειών της χώρας.

Το Olympia Forum αποτελεί μια πλατφόρμα ανάδειξης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και πρακτικών καλής διακυβέρνησης εντός των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Μέσω του Olympia Forum, επιτυγχάνεται η μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών που έχουν θεσπιστεί σε διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες, σε διάφορους νευραλγικούς τομείς.

Το Olympia Forum είναι το μοναδικό συνέδριο στην Ελλάδα, αφιερωμένο αποκλειστικά στην ενδυνάμωση πόλεων και περιφερειών και έχει γίνει με τα χρόνια ένας κοινός τόπος συνάντησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών για τις προκλήσεις του Περιφερειακή Ανάπτυξη σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η περιφερειακή πολιτική υπήρξε ζωτικό μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για στενότερη οικονομική ολοκλήρωση, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνική συνοχή. Ταυτόχρονα, η αποκέντρωση έχει εξελιχθεί σε ισχυρή τάση διαχείρισης όχι μόνο περιφερειακών και τοπικών θεμάτων αλλά και εθνικών.

Η επιτυχής λειτουργία της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης –ή συνοχής– σε επίπεδο ΕΕ έχει στρατηγική σημασία από την άποψη της συνολικής διαδικασίας ολοκλήρωσης.

Η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των περιφερειών δεν αποτελούν μόνο μία από τις κύριες προτεραιότητες της ολοκλήρωσης, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν δικαιολογημένες προσδοκίες των ανθρώπων που ζουν στα κράτη μέλη της ένωσης.

Οι μεταφορές της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να δαπανηθούν σε εκείνους τους παράγοντες που έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στη βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτικών και της ανταγωνιστικότητας στις συγκεκριμένες περιφέρειες.

Διαχρονικοί και κυρίαρχοι στόχοι του Olympia Forum είναι η παρουσίαση επιλεγμένων πρωτοβουλιών ανάπτυξης ικανοτήτων που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την επερχόμενη προγραμματική περίοδο, να συζητηθεί πώς θα πρέπει να προωθείται η χρηστή διακυβέρνηση μέσω και εντός των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, να γίνει ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών για αυτό το θέμα με άλλους διεθνείς οργανισμούς, εκπροσώπους επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών και της κοινωνίας των πολιτών καθώς και υποστηριχθούν πολιτικές της ΕΕ που λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις τοπικές ανάγκες.

Μεταξύ των έως τώρα επιβεβαιωμένων ομιλητών συγκαταλέγονται οι υπουργοί: Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας – Πολιτισμού & Αθλητισμού, κα. Λίνα Μενδώνη – Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών για θέματα Αυτοδιοίκησης, κ. Στέλιος Πέτσας. Επίσης το παρόν θα δώσουν και οι υφυπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ιωάννης Τσακίρης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Αμυράς και Τουρισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι συζητήσεις που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του συνεδρίου μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων Δημάρχων όπου μεταξύ άλλων θα συμμετέχουν οι δήμαρχοι: Κώστας Μπακογιάννης – Αθηναίων, Ekrem İmamoğlu – Κωνσταντινούπολης, Yordanka Fandakova – Σόφιας, Erion Veliaj – Τιράνων, Νίκος Νικολαΐδης – Λεμεσού, Κωνσταντίνος Γιωρκάντζης – Λευκωσίας, Νικόλαος Κομηνέας – Αστυπάλαιας, Μαρία Καμμά- Αλειφέρη – Τήλου.

Στο φόρουμ θα συμμετέχουν επίσης η κα. Maria Clara Martin, Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα – η κα. Ελένη Μαριάνου, Secretary General, Conference of Peripheral Maritime Regions, κ. Grammenos Mastrojeni, Senior Deputy Secretary General Union for the Mediterranean – η κα. Claudia Guzzon, Executive Secretary, Conference of Peripheral Maritime Regions Islands Commission – ο κ. Carsten Rasmussen, Head of Unit, DG for Regional & Urban Policy at European Union και η κα. Karen Maguire, Head of Division, Local Employment, Skills & Social Innovation Division, OECD.

Από την πλευρά της περιφέρειας θα παρευρεθούν οι κ.κ.: Νεκτάριος Φαρμάκης – Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Γιώργος Πατούλης – Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Κασαπίδης – Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Φάνης Σπανός -Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Αγοραστός – Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Παναγιώτης Νίκας – Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Κώστας Μουτζούρης – Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

Το Olympia Forum διεξάγεται στις 20 Οκτωβρίου 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα και στις 21-22 Οκτωβρίου 2022 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία.

Για να παρακολουθήσετε από κοντά τις εργασίες του Φόρουμ, κάνετε την εγγραφή σας δωρεάν εδώ

Όλοι οι επιβεβαιωμένοι ομιλητές, το πρόγραμμα του Φόρουμ και περισσότερες πληροφορίες στο https://olympiaforum.gr/

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Χρυσοί Χορηγοί: Neuropublic

Χορηγοί: Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ΟΣΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Samaras & Partners Group of Companies

Μέλη: Aldemar, Alumil, Costa Navarino, Olympia Odos, ΣΤΑΣΥ

Κύριες θεματικές του Forum που θα υλοποιηθεί με εργασίες ολομέλειας και workshops είναι:

-Εκσυγχρονισμός & βελτίωση της ανθεκτικότητας των κύριων τομέων της οικονομίας

-Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία & Περιφερειακή Ανάπτυξη

-Επενδυτικά Προγράμματα & Εργαλεία Καινοτομίας στην Πράξη

-Ελλάδα 2.0: Ευκαιρίες στην Περιφέρεια από το Ταμείο Ανάκαμψης

-Πρόκληση Δημάρχων

-Ψηφιακή Μετάβαση και FDI: Greece Beyond Athens

-Η Πόλη του Μέλλοντος

-Διαχείριση Απορριμμάτων & Κυκλική Οικονομία

-Νησιά ΕΕ: Μελλοντικές ενεργειακές προκλήσεις

-Αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηρόδρομοι, Συνδεσιμότητα & Περιφερειακή Ανάπτυξη

-Μετανάστευση και συνοχή στην ΕΕ: προκλήσεις και αντιφάσεις

-Διαφοροποίηση και χρηματοδότηση σε περιφερειακό επίπεδο

-Προς μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς

-Δυτική Ελλάδα & Πελοπόννησος: Προκλήσεις για τη Βιώσιμη & καινοτομία με βάση τον Τουρισμό

-Εθνική-Στρατηγική για τον Τουρισμό 2030 για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου

-Πράσινες πόλεις: Έξυπνες Λύσεις Βιώσιμης Κινητικότητας

-Ανάκαμψη και Βιώσιμη Ανάπτυξη

-Αγροτική Οικονομία & Βιομηχανία & Περιφερειακή Ανάπτυξη: Εφαρμογή νέων Τεχνολογιών

-Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

-Δεξιότητες και Εξωστρέφεια

-Έξυπνη γεωργία & Ψηφιοποίηση του Αγροτικού Τομέα

-Βιώσιμες Επενδύσεις & Χρηματοδότηση-Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την περίοδο 2021-2017

-Εκλογές και Περιφερειακή Ανάπτυξη