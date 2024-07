Ολυμπιακοί Αγώνες-Παρίσι 2024: Δύο προκρίσεις και μία έκπληξη ο ελληνικός απολογισμός της 1ης ημέρας – Οι συμμετοχές της 2ης ημέρας

Δύο προκρίσεις μέτρησε η ελληνική αποστολή κατά την πρώτη ημέρα (27/7) του αγωνιστικού προγράμματος των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Ο Στέφανος Ντούσος ήταν αυτός που άνοιξε τον… χορό των Ελληνικών συμμετοχών, παίρνοντας εύκολα την πρόκριση στα προημιτελικά του μονού σκιφ της κωπηλασίας. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο τερμάτισε στη δεύτερη θέση του προκριματικού και θα αγωνιστεί στην οκτάδα την προσεχή Τρίτη, 30 Ιουλίου.

Η δεύτερη πρόκριση ήρθε από τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος συγκέντρωσε 14.800 βαθμούς στον προκριματικό των κρίκων και πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό ως έκτος.

«Έκπληξη» σημειώθηκε στη σκοποβολή με την Άννα Κορακάκη, με την «χρυσή» Ολυμπιονίκη του Ρίο να μην καταφέρνει να ολοκληρώσει την προσπάθεια της στον προκριματικό των 10μ. αεροβόλο πιστόλι και να εγκαταλείπει, αποκαλύπτοντας αργότερα ότι είχε πρόβλημα στα μάτια και ταλαιπωρείται και από ιγμορίτιδα, ενώ στην κολύμβηση η Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη δεν κατάφεραν να πάρουν το «εισιτήριο» για τους βραδινούς ημιτελικούς των αγωνισμάτων τους.

Στην επιστροφή τους σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 16 χρόνια, η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών «υποκλίθηκε» στην ανωτερότητα των ΗΠΑ, ενώ η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ ηττήθηκε 79-86 από τον Καναδά.

Στο τένις αναβλήθηκε λόγω βροχής ο αγώνας του Τσιτσιπά.

Δυναμική θα είναι η ελληνική παρουσία και στη 2η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού την Κυριακή (28/7), σε κωπηλασία, πινγκ-πονγκ, κολύμβηση, τένις, ιστιοπλοΐα και υδατοσφαίριση ανδρών. Στα «κουπιά» μπαίνουν στις… μάχες τους οι Χριστίνα Μπούρμπου/Ευαγγελία Αναστασιάδου, Ζωή Φίτσιου/Μιλένα Κοντού και Αντώνης Παπακωνσταντίνου/Πέτρος Γκαϊδατζής, ενώ στις 13:00 η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει με τη Κόβινιτς απ’ το Μαυροβούνιο στο μονό γυναικών.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης ξεκινάει απ’ το γύρο των «64» τους δικούς αγώνες στο πινγκ-πονγκ, ενώ στην κολύμβηση οι πρωταθλητές Ευρώπης, Απόστολος Χρήστου (με τον 4ο καλύτερο χρόνο), Απόστολος Παπαστάμος μαζί με τον Βαγγέλη Μακρυγιάννη θα κολυμπήσουν για να διεκδικήσουν την παρουσία τους στους τελικούς των 400μ. μεικτής ανδρών και 100μ. υπτίου ανδρών, αντίστοιχα.

Στην ιστιοπλοΐα ξεκινάει στις 13:00 ο Βύρωνας Κοκκαλάνης στην 1η μέρα των IQFoil ανδρών ενώ το «ελληνικό» πρόγραμμα ολοκληρώνεται το βράδυ με τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών, που θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία για την 1η αγωνιστική του Α’ Ομίλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών την 2η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού έχει ως εξής:

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

11:30 προκριματικά δικώπου γυναικών – Χριστίνα Μπούρμπου / Ευαγγελία Αναστασιάδου

12:30 προκριματικά διπλού σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών – Ζωή Φίτσιου / Μιλένα Κοντού

13:00 προκριματικά διπλού σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών – Αντώνης Παπακωνσταντίνου / Πέτρος Γκαϊδατζής

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

12:00 προκριματικά 400μ μεικτή ανδρών – Απόστολος Παπαστάμος

12:00 100μ ύπτιο ανδρών – Απόστολος Χρήστου, Βαγγέλης Μακρυγιάννης

21:30 τελικός 400μ μεικτή ανδρών – Απόστολος Παπαστάμος (εφόσον προκριθεί)

22:10 ημιτελικά 100μ ύπτιο ανδρών – Απόστολος Χρήστου, Βαγγέλης Μακρυγιάννης (εφόσον προκριθούν)

ΤΕΝΙΣ

13:00 Μαρία Σάκκαρη – Ντάνκα Κόβινιτς (Μαυροβούνιο)

Στέφανος Τσιτσιπάς – Ζιζού Μπεργκς (Βέλγιο): Είναι το τρίτο στη σειρά παιχνίδι του μονού ανδρών, με τον πρώτο αγώνα να ξεκινάει στις 13:00 (αναμένεται να αρχίσει περίπου στις 17:00)

Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Πέτρος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσουν τους Πορτογάλους Μπόρτζες και Καμπράλ, στο έκτο στη σειρά παιχνίδι του διπλού ανδρών, με τον πρώτο αγώνα να ξεκινάει στις 13:00 (αναμένεται να αρχίσει περίπου στις 22:00).

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

13:00 1η μέρα IQFoil ανδρών – Βύρωνας Κοκκαλάνης

ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

22:00 Γύρος των «64» – Παναγιώτης Γκιώνης-Έντουαρντ Λι (Καναδάς)

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ

22:05 1η αγωνιστική Α’ Ομίλου: Ρουμανία-Ελλάδα

