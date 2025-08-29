ΟΠΕΚΑ: Σήμερα καταβάλλονται επιδόματα ύψους 179.9 εκατ. ευρώ

Σήμερα, 29/8/2025, θα καταβληθούν στους δικαιούχους τα κοινωνικά επιδόματα για τον Αύγουστο, συνολικού ύψους 179.946.340 ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

– Επίδομα Στέγασης: 184.642 δικαιούχοι – 22.155.832 ευρώ

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 161.175 δικαιούχοι -37.559.959 ευρώ

– Αναπηρικά: 178.719 δικαιούχοι – 87.617.265 ευρώ

– Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 541 δικαιούχοι -171.379 ευρώ

– Επίδομα Ομογενών: 5.149 δικαιούχοι -181.420 ευρώ

– Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.867 δικαιούχοι – 4.960.277 ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.026 δικαιούχοι – 9.056.628 ευρώ

– Έξοδα Κηδείας: 82 δικαιούχοι – 65.556 ευρώ