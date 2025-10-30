ΟΠΕΚΕΠΕ: Tα πέντε βήματα για την ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ και τα κρίσιμα ορόσημα του Νοεμβρίου

Ένας κρίσιμος μήνας βρίσκεται στον ορίζοντα, μετά από την παρουσίαση των πέντε πυλώνων για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ στο υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης, αφού οι διορίες και οι εκκρεμότητες τρέχουν και η κυβέρνηση από κοινού με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ καλούνται να πάρουν το πράσινο φως των Βρυξελλών, για να «ξεκλειδώσουν» απολύτως αναγκαίες πληρωμές, την ίδια στιγμή, που αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζουν κινητοποιήσεις στα μέσα Νοεμβρίου, ακόμα και στην καρδιά της Αθήνας.

Με βάση το σχέδιο, που παρουσίασαν οι Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης και Κώστας Τσιάρας στο χθεσινό υπουργικό, η μετάβαση, με τελικό στόχο υλοποίησης την 1η Ιανουαρίου 2026, στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες:

Πυλώνας 1: Μεταφορά της Διαπίστευσης του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και, παράλληλα, όλων των αρμοδιοτήτων του οργανισμού πληρωμών όπως προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία.

