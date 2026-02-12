Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
12
Φεβρουάριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Οριστικός ανάδοχος για τον Βιολογικό Καθαρισμό στην Ελαφόνησο-Έργο 4,09 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Share

Με αποφάσεις υψηλής αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής σημασίας για την Ελαφόνησο συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα έργο-ορόσημο για το νησί με την έγκριση του οριστικού αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή ΕΕΛ Δήμου Ελαφονήσου», συνολικού προϋπολογισμού 4.092.417,89 ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που δίνει οριστική λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των λυμάτων, ενισχύει ουσιαστικά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και αναβαθμίζει τις υποδομές ενός προορισμού με υψηλή τουριστική και οικολογική αξία.

Η κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) αποτελεί κρίσιμη παρέμβαση για τη δημόσια υγεία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διατήρηση του μοναδικού χαρακτήρα της Ελαφονήσου. Ταυτόχρονα, δημιουργεί σταθερές βάσεις για την ποιοτική ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και τη θωράκιση του νησιού απέναντι στις αυξημένες εποχικές ανάγκες.

Υπενθυμίζεται ότι η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου είχε υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον Δήμαρχο Ελαφονήσου Άγγελο Τσιριγωτάκη.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Επιτροπή, που συνεδρίασε υπό τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο, ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Ελαφονήσου», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Το έργο αφορά παρεμβάσεις ουσιαστικής αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας και της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα στο νησί.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις επιβεβαιώνουν τον σταθερό προσανατολισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην υλοποίηση έργων ουσίας δίνοντας έμπρακτες λύσεις σε διαχρονικές ανάγκες, προχωρώντας από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

«Με τον Βιολογικό Καθαρισμό, η Ελαφόνησος αποκτά μια υποδομή κρίσιμη για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Παράλληλα, με τις παρεμβάσεις για τη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου, ενισχύουμε την οδική ασφάλεια και την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Πρόκειται για έργα ουσίας που δίνουν λύσεις σε πραγματικές ανάγκες. Προχωρούμε βήμα-βήμα, με σχέδιο και συνεργασία, ώστε κάθε περιοχή της Πελοποννήσου να έχει τις υποδομές που αξίζει», ανέφερε σχετικά ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode