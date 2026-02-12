Οριστικός ανάδοχος για τον Βιολογικό Καθαρισμό στην Ελαφόνησο-Έργο 4,09 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με αποφάσεις υψηλής αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής σημασίας για την Ελαφόνησο συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα έργο-ορόσημο για το νησί με την έγκριση του οριστικού αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή ΕΕΛ Δήμου Ελαφονήσου», συνολικού προϋπολογισμού 4.092.417,89 ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που δίνει οριστική λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των λυμάτων, ενισχύει ουσιαστικά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και αναβαθμίζει τις υποδομές ενός προορισμού με υψηλή τουριστική και οικολογική αξία.

Η κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) αποτελεί κρίσιμη παρέμβαση για τη δημόσια υγεία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διατήρηση του μοναδικού χαρακτήρα της Ελαφονήσου. Ταυτόχρονα, δημιουργεί σταθερές βάσεις για την ποιοτική ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και τη θωράκιση του νησιού απέναντι στις αυξημένες εποχικές ανάγκες.

Υπενθυμίζεται ότι η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου είχε υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον Δήμαρχο Ελαφονήσου Άγγελο Τσιριγωτάκη.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Επιτροπή, που συνεδρίασε υπό τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο, ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Ελαφονήσου», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Το έργο αφορά παρεμβάσεις ουσιαστικής αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας και της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα στο νησί.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις επιβεβαιώνουν τον σταθερό προσανατολισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην υλοποίηση έργων ουσίας δίνοντας έμπρακτες λύσεις σε διαχρονικές ανάγκες, προχωρώντας από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

«Με τον Βιολογικό Καθαρισμό, η Ελαφόνησος αποκτά μια υποδομή κρίσιμη για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Παράλληλα, με τις παρεμβάσεις για τη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου, ενισχύουμε την οδική ασφάλεια και την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Πρόκειται για έργα ουσίας που δίνουν λύσεις σε πραγματικές ανάγκες. Προχωρούμε βήμα-βήμα, με σχέδιο και συνεργασία, ώστε κάθε περιοχή της Πελοποννήσου να έχει τις υποδομές που αξίζει», ανέφερε σχετικά ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.