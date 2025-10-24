Όροι, στάδια και χρονοδιαγράμματα για τις έρευνες υδρογονανθράκων – «Η Ελλάδα ενισχύει τον ενεργειακό της ρόλο στην Αν. Μεσόγειο», λέει ο Παπασταύρου

Και επίσημα στην κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy τα τέσσερα τα θαλάσσια οικόπεδα σε Κρήτη και Πελοπόννησο για τις έρευνες που πιθανόν οδηγήσουν στον εντοπισμό κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες.

Ο υπουργός ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε τις υπουργικές αποφάσεις. Επόμενο βήμα για την παραχώρηση των τεσσάρων υπεράκτιων περιοχών είναι η οριστικοποίηση των συμβάσεων ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Chevron.

Η ΕΔΕΥΕΠ αναμένεται να καλέσει τους δύο ομίλους που απαρτίζουν την κοινοπραξία έτσι ώστε να διαμορφώσουν το τελικό κείμενο της σύμβασης και να διαμορφωθούν και οι λεπτομέρειες.

Στη συνέχεια η σύμβαση αυτή θα μεταφερθεί στο ελεγκτικό συνέδριο, ενώ αναμένεται να φτάσει στη Βουλή για κύρωση πριν το τέλος του έτους.

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι «κάνουμε πράξη την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Οι κοινοπραξίες αυτές επιλέγονται ως προτιμητέοι επενδυτές για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις τέσσερες θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου».

«Η χώρα μας ενισχύει σταθερά και αποφασιστικά τον ενεργειακό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο», πρόσθεσε.

Ο διαγωνισμός για τις εν λόγω περιοχές ξεκίνησε ύστερα από ενδιαφέρον που εκδήλωσαν οι δύο εταιρίες. Σημειώνεται ότι η Chevron είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρία στον κόσμο και έχει ήδη παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, με ερευνητικές δραστηριότητες σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Κύπρο