Oscars 2022: Οι νικητές, η Ουκρανία και τα δυο μεγάλα σοκ της βραδιάς

Η τελετή απονομής των 94ων βραβείων Όσκαρ τελείωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (28.3.2022, ώρα Ελλάδας) και για μια ακόμη φορά γράφτηκε ιστορία, υπήρξαν συγκινήσεις, χιούμορ, μια πρωτοφανής επίθεση από τον Γουίλ Σμιθ αλλά και πολιτικά μηνύματα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Όσκαρ καλύτερης ταινίας, επιβεβαιώνοντας τα τελευταία προγνωστικά, κέρδισε το «Coda». Το φιλμ της Σίαν Χέντερ κέρδισε και στις 3 κατηγορίες που ήταν υποψήφιο (Καλύτερη Ταινία, Διασκευασμένο Σενάριο, Β’ Ανδρικός Ρόλος για τον Τρόι Κότσερ). Η τελετή, όμως, αμαυρώθηκε από την κίνηση του Γουίλ Σμιθ να χαστουκίσει τον Κρις Ροκ για ένα άκομψο αστείο σε βάρος της συζύγου του.

Πάντως η ταινία που έφυγε με τα περισσότερα βραβεία φέτος ήταν το «Dune» του Ντενί Βιλνέβ: απέσπασε συνολικά 6 Όσκαρ, καθώς, όπως αναμενόταν, κυριάρχησε στις τεχνικές κατηγορίες.

Από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν η εμφάνιση του (αγνώριστου μετά την απώλεια κιλών) Φράνσις Φορντ Κόπολα μαζί με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο για τα 50 χρόνια από την δημιουργία του πρώτου «Νονού», ο χορός των Τζον Τραβόλτα, Ούμα Θέρμαν και Σάμιουελ Τζάκσον για τα 28 χρόνια του «Pulp Fiction», η κοινή εμφάνιση που έκαναν η Lady Gaga και η Λάιζα Μινέλι στη σκηνή, με την πρωταγωνίστρια του καμπαρέ να εμφανίζεται στη σκηνή σε αναπηρικό καροτσάκι. Αλλά το γεγονός πως οι διοργανωτές συμπεριέλαβαν τον Μίκη Θεοδωράκη στο In Memoriam για όσους έφυγαν από τη ζωή τους προηγούμενους μήνες.

Τα Όσκαρ ερμηνείας

Το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου κέρδισε η Τζέσικα Τσαστέιν για την ερμηνεία της στην ταινία «The Eyes of Tammy Faye» (όπου ενσαρκώνει τον ρόλο της τηλεευαγγελίστριας Τάμι Φέι Μπέικερ), η οποία εκφώνησε έναν εξαιρετικό λόγο εναντίον της βίας και των διακρίσεων.

Οι Αριάνα Ντεμπόουζ και Τρόι Κότσουρ έγραψαν ιστορία με τα Όσκαρ Β’ Γυναικείου και Β’ Ανδρικού Ρόλου αντίστοιχα, που κέρδισαν για τις ερμηνείες τους στις ταινίες «West Side Story» και «Coda». Η Αριάνα Ντεμπόουζ έγινε η πρώτη ανοιχτά queer έγχρωμη ηθοποιός που κερδίζει αυτό το βραβείο. Έγινε επίσης η δεύτερη λατίνα που κερδίζει στην κατηγορία: η πρώτη ήταν η Ρίτα Μορένο για τον ίδιο ρόλο στο «West Side Story» του 1961, η οποία ήταν παρούσα στην τελετή! «Σου είμαι τόσο ευγνώμων, η Ανίτα σου άνοιξε τον δρόμο σε χιλιάδες Ανίτες όπως εγώ», είπε η Αριάνα ΝτεΜπόουζ στην 90χρονη Μορένο, που την επευφημούσε μαζί με το υπόλοιπο κοινό στην αίθουσα.

Ο Τρόι Κότσουρ έγινε ο πρώτος κωφός άνδρας που κερδίζει Όσκαρ. Στον ευχαριστήριο λόγο του, αποκάλυψε ότι ήθελε να μάθει βρισιές στη νοηματική στο επιτελείο του Λευκού Οίκου σε μια πρόσφατη επίσκεψη του καστ εκεί, ενώ αφιέρωσε το βραβείο στον πατέρα του και στην κοινότητα των κωφών και των ανθρώπων με αναπηρία.

Ιστορία έγραψε και η Τζέιν Κάμπιον κερδίζοντας το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας και έγινε η πρώτη γυναίκα που προτείνεται δυο φορές για Όσκαρ και κερδίζει δις το χρυσό αγαλματάκι, μια για το σενάριο της ταινίας “Μαθήματα Πιάνου” και άλλη μια για την “Εξουσία του Σκύλου”.

Έγινε, επίσης η τρίτη γυναίκα που κερδίζει βραβείο σε αυτή την κατηγορία στα 94 χρόνια του θεσμού (μετά την Κάθριν Μπίγκελοου το 2009 με το «Hurt Locker» και την περσινή νίκη της Κλόι Τζάο με το «Nomadland»).

«Θα ήθελα να στείλω την τεράστια αγάπη μου στους υπόλοιπους σκηνοθέτες της κατηγορίας. Είστε όλοι τόσο εξωφρενικά ταλαντούχοι, που εδώ πάνω θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε άλλος. Αγαπώ πολύ τη σκηνοθεσία, γιατί μου επιτρέπει να σκάβω βαθιά στις ιστορίες των ανθρώπων. Αυτή η δουλειά, που απαιτεί να αναδεικνύεις έναν ολόκληρο κόσμο, μπορεί να σε πνίξει. Είναι όμως γλυκιά διαδικασία, γιατί δεν είσαι μόνος σου. Στην “Εξουσία του Σκύλου” δούλεψα με ηθοποιούς που πλέον τους αποκαλώ φίλους… Σ’ ευχαριστώ Ακαδημία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου» ανέφερε μεταξύ άλλων στον ευχαριστήριο λόγο της.

Στον Kένεθ Μπράνα απονεμήθηκε Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου για το «Belfast», ενώ η Σίαν Χέντερ, ποθ κέρδισε το δεύτερο Όσκαρ για το «Coda», αυτό του Διασκευασμένου Σεναρίου, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την κοινότητα των κωφών που της έδωσαν μαθήματα ζωής.

Το «Drive my Car» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι κέρδισε το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας (είναι η πρώτη ιαπωνική ταινία που το καταφέρνει), το «Summer of Soul» πήρε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ, και το «Εncanto» το βραβείο καλύτερου animation. Το «Army of the Dead» του Ζακ Σνάιντερ ψηφίστηκε ως η πιο δημοφιλής ταινία της χρονιάς από τα social media κερδίζοντας το «Όσκαρ Δημοφιλίας». Πρόκειται για νέα κατηγορία, που εγκαινίασε η Ακαδημία σε μια προσπάθεια να προσελκύσει το νεότερο κοινό.

Οι παρουσιάστριες

Οι Ρετζίνα Χολ, Έιμι Σούμερ και Γουάντα Σάικς έφεραν εις πέρας την αποστολή της παρουσίασης της λαμπερής βραδιάς με επιτυχία. Όπως συνηθίζεται, στην ομιλία τους που άνοιξε τη βραδιά, πίκαραν την Ακαδημία, τους παρευρισκόμενους αλλά και τους πολιτικά συντηρητικούς.

«Φέτος η Ακαδημία αποφάσισε να προσλάβει τρεις γυναίκες για την παρουσίαση, επειδή είναι πιο φθηνό από το να πληρώσει μόνο έναν άνδρα» είπε η Έιμι Σούμερ και το πλήθος ξέσπασε σε γέλια. Παρά τις αντιδράσεις για την πολιτικοποίηση των Όσκαρ, οι τρεις παρουσιάστριες τα έβαλαν με τους συντηρητικούς, η Γουάντα Σάικς έβαλε στο στόχαστρο τον ηγέτη της μειοψηφίας της Γερουσίας, Μιτς ΜακΚόνελ, χρησιμοποιώντας ένα αστείο του για την «τοξική αρρενωπότητα», το οποίο είχε στο επίκεντρο τη διαφορετικότητα στις Χρυσές Σφαίρες.

«Θα περάσουμε μια υπέροχη βραδιά (σ. σ. “a great night”) και για εσάς στη Φλόριντα, θα έχουμε μια gay βραδιά (σ.σ. “a gay night”)! Γκέι, γκέι γκέι!», δήλωσε η Σάικς στον εναρκτήριο μονόλογο, αναφερόμενη στο λεγόμενο νομοσχέδιο της πολιτείας «μην λες ομοφυλόφιλοι», το οποίο θα απαγόρευε τα μαθήματα σχετικά με το φύλο ή τη σεξουαλικότητα στο σχολείο μεταξύ του νηπιαγωγείου και της τρίτης δημοτικού.

Οι μεταμφιέσεις τους, όμως, ήταν αυτές που έκλεψαν την παράσταση, με τη Γουάντα Σάικς να εμφανίζεται σαν τον Ρίτσαρντ Γουίλιαμς, τον ρόλο που ενσάρκωσε ο Γουίλ Σμιθ ενώ η Έιμι Σούμερ κατέβηκε από το ταβάνι ντυμένη SpiderMan.

Στο κλείσιμο της τελετής, οι τρεις παρουσιάστριες βγήκαν ξανά στη σκηνή φορώντας πυτζάμες και είπαν «ώρα να πάμε για ύπνο»!

Η στιγμή σοκ που έκλεψε την παράσταση

Ένα απίστευτο περιστατικό που προκάλεσε σοκ και τεράστια αμηχανία στο πλήθος ήταν αυτό μεταξύ του Γουίλ Σμιθ και του Κρις Ροκ. Ενώ ο Κρις Ροκ παρουσίαζε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ, άρχισε να αστειεύεται και πείραξε τη σύζυγο του Γουίλ Σμιθ για το κοντό κούρεμά της, λέγοντάς της: «Τζέντα, σε αγαπώ αλλά περιμένω το G. I. Jane 2» είπε ο Κρις Ροκ και η Τζέντα Πίνκετ Σμιθ δεν έκρυψε την ενόχλησή της με έναν μορφασμό. Και δευτερόλεπτα λεπτά, ο Γουίλ Σμιθ σηκώθηκε από τη θέση του, ανέβηκε στη σκηνή, πλησίασε τον Κρις Ροκ και τον χαστούκισε σε… παγκόσμια μετάδοση!

Φαίνεται πως το κούρεμα της Τζέντα Πίνκετ Σμιθ δεν ήταν επιλογή της αλλά η γνωστή ηθοποιός φαίνεται πως έχει αλωπεκίαση και της έχουν πέσει τα μαλλιά. Άγνωστο αν το ήξερε ο Κρις Ροκ, άγνωστο γιατί ο Γουίλ Σμιθ αποφάσισε να βιαιοπραγήσει και να μη λύσει το ζήτημα με άλλο τρόπο.

Όταν βραβεύτηκε με το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για το ρόλο του ως Ρίτσαρντ Γουίλιαμς (σ.σ. ο πατέρας της Βίνους και της Σερένα Γουίλιαμς), ξέσπασε σε κλάματα και αναφέρθηκε στο ρόλο του ως προστάτης των ανθρώπων για τους οποίους νοιάζεται. Ζήτησε συγγνώμη από την Ακαδημία λέγοντας πως εύχεται να τον καλέσουν ξανά στα Όσκαρ. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία, η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά πράγματα. Ελπίζω η Ακαδημία να με καλέσει ξανά σε τελετή της», είπε.

Η Ουκρανία

Ήδη πολλοί κατακρίνουν τη φετινή τελετή απονομής των Όσκαρ επειδή δεν ακούστηκε καθόλου η λέξη «Ουκρανία» ενώ, παρά τις φήμες για μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ακαδημία αρκέστηκε να παρουσιάσει μερικές κάρτες περί «βοήθειας στην Ουκρανία» και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Μάλιστα, η γεννημένη στην Ουκρανία ηθοποιός, Μίλα Κούνις, ανέβηκε στη σκηνή των Όσκαρ για να μιλήσει για την εισβολή της Ρωσίας στην πατρίδα της, τηρώντας ενός λεπτού σιγή αφού επαίνεσε «αυτούς που συνεχίζουν να παλεύουν μέσα στο ανεξιχνίαστο σκοτάδι».

H Κούνις, χωρίς να αναφέρει ονομαστικά την Ουκρανία ή τη Ρωσία, είπε ότι τις τελευταίες εβδομάδες ο κόσμος είχε συγκλονιστεί από τα «πρόσφατα παγκόσμια γεγονότα», προτού παρουσιάσει τη σούπερ σταρ της χώρας Reba McEntire, η οποία ερμήνευσε ζωντανά το «Somehow You Do».

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια ενός λεπτού σιωπής, οι κάρτες καλούσαν το κοινό να υποστηρίξει τον «λαό της Ουκρανίας που αντιμετωπίζει εισβολή, σύγκρουση και προκατάληψη εντός των συνόρων τους» πριν από τη γρήγορη κοπή της διαφήμισης — αλλά η λέξη «Ουκρανία» δεν ειπώθηκε φωναχτά ούτε μία φορά κατά τη διάρκεια του σύντομου μηνύματος.

Ωστόσο, αρκετοί ήταν οι ηθοποιοί που έδειξαν τη στήριξή τους στην Ουκρανία. Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς φορούσε στο σακάκι του μια κονκάρδα με τη σημαία της Ουκρανίας ενώ ο Τζέισον Μομόα είχε μαντήλι στην τσέπη του δικού του σακακιού, στα χρώματα της σημαίας της χώρας.

Αξιοσημείωτη ήταν και η εμφάνιση των Φράνσις Φορντ Κόπολα (που ήταν αγνώριστος μετά την απώλεια πολλών κιλών), Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο, για τα 50 χρόνια της πρώτης ταινίας «Ο Νονός», με τον σκηνοθέτη να έχει τη σημαία της Ουκρανίας στο πέτο μαζί με αυτή των ΗΠΑ.

Η εκπληκτική Μπιγιονσέ

Πριν από όλα αυτά, όμως, τη βραδιά άνοιξε η εκπληκτική Μπιγιονσέ, τραγουδώντας ζωντανά το «Be Alive», το τραγούδι από την ταινία «King Richard», σε ένα γήπεδο τένις, όπου η Venus και η Serena Williams έπαιξαν ως μικρά κορίτσια, σε ένα αφιέρωμα στη βιογραφική ταινία, για την ανατροφή των σταρ του τένις.

Οι νικητές

Καλύτερη Ταινία: «CODA» της Σίαν Χέντερ

Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον, «Η εξουσία του Σκύλου»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Γουιλ Σμιθ για το «Η Μέθοδος των Γουίλιαμς»

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζέσικα Τσαστέιν για το «The Eyes of Tammy Faye»

Διασκευασμένο Σενάριο: Σίαν Χέντερ για το «CODA»

Πρωτότυπο Σενάριο: Κένεθ Μπράνα για το «Belfast»

B’ Γυναικείος Ρόλος: Αριάνα ΝτεΜπόουζ για το «West Side Story»

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Τρόι Κότσερ για το «Coda»

Μουσική: Χανς Τσίμερ για το «Dune»

Κοστούμια: Κρουέλα

Φωτογραφία: Γκρεγκ Φρέιζερ για το «Dune»

Μοντάζ: Τζο Γουόκερ για το «Dune»

Καλύτερο Τραγούδι: «No Time to Die» από την ομώνυμη ταινία.

Σκηνικά: Dune

Διεθνής Ταινία: Drive My Car του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι (Ιαπωνία)

Καλύτερη ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Ενκάντο, Ένας Κόσμος Μαγικός»

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους: Summer of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised) του Questlove

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους: The Queen of Basketball

Οπτικά Εφέ: Dune

Ήχος: Dune

Κομμώσεις/Μακιγιάζ: Λίντα Ντόουντς, Στέφανι Ινγκραμ και Τζάστιν Ράλι για το «The Eyes of Tammy Faye»

Μικρού Μήκους Ταινία Animation: The Windshield Wiper

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action: The Long Goodbye του Ανέιλ Καρία

πηγή: newsit.gr