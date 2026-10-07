ΟΣΔΕ 2026: Μπορούν οι άνω των 40 ετών να υποβάλουν αίτημα για την ενίσχυση νέων γεωργών;

Τι προβλέπεται για το ηλικιακό όριο και την ειδική περίπτωση δικαιούχων προηγούμενων ετών

Το ηλικιακό όριο για την «Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας» αποτελεί ένα από τα ζητήματα που απασχολούν παραγωγούς κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις δικαιούχων προηγούμενων ετών που έχουν πλέον υπερβεί τα 40 έτη.

Από την επικοινωνία του ΑγροΤύπου με γεωτεχνικούς προκύπτει ότι το ζήτημα χρειάζεται προσοχή, καθώς η υπέρβαση του ηλικιακού ορίου δεν σημαίνει σε όλες τις περιπτώσεις ότι ο παραγωγός δεν μπορεί να υποβάλει το σχετικό αίτημα.

Τι ισχύει για το όριο των 40 ετών

Για την παρέμβαση 201 «Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας», αίτημα μπορούν να υποβάλουν γεωργοί έως 40 ετών.

Ωστόσο, δυνατότητα υποβολής αιτήματος έχουν και όσοι έχουν ήδη κριθεί δικαιούχοι από το 2022 και μετά και στο μεταξύ έχουν υπερβεί τα 40 έτη, όπως αποσαφηνίζεται από την ΑΑΔΕ.

Όπως επισημαίνουν γεωτεχνικοί με τους οποίους επικοινώνησε ο ΑγροΤύπος, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις το κρίσιμο δεν είναι μόνο η σημερινή ηλικία του παραγωγού, αλλά και το εάν έχει ήδη κριθεί δικαιούχος από το 2022 και εφεξής. Επομένως, η υπέρβαση των 40 ετών δεν θα πρέπει από μόνη της να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να υποβληθεί το σχετικό αίτημα.

Η υποβολή αιτήματος δεν σημαίνει αυτόματη χορήγηση

Η δυνατότητα υποβολής αιτήματος δεν θα πρέπει, πάντως, να συγχέεται με την αυτόματη χορήγηση της ενίσχυσης. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποσαφηνίζει τη δυνατότητα υποβολής του σχετικού αιτήματος στην ΕΑΕ 2026 για τους ήδη κριθέντες δικαιούχους από το 2022 και μετά που έχουν πλέον υπερβεί τα 40 έτη.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του agrotypos.gr.