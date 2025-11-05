Π. Χρηστίδης: «Η ΝΔ οδηγεί σε θάνατο τα ΕΛΤΑ δια της ευθανασίας» (video)

Τα ΕΛΤΑ μπαίνουν στο στόχαστρο των περικοπών, αφήνοντας πίσω πολίτες και κοινότητες που νιώθουν ολοένα πιο αποκομμένες από το κράτος. Η απόφαση για «λουκέτο» σε 204 υποκαταστήματα έφερε την έντονη αντίδραση και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων για τους όλους χειρισμούς. «Η ΝΔ θέλει να οδηγήσει στο θάνατο τα ΕΛΤΑ δια της ευθανασίας» τόνισε μιλώντας στο Κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης BEST ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης ενώ υπογράμμισε «Αυτή η κυβέρνηση, το 2020, χρηματοδότησε τα ελληνικά ταχυδρομεία με πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ. Τα 120 εκατομμύρια ευρώ πήγαν στην εθελούσια έξοδο μιας σειράς εργαζομένων. Το ερώτημα είναι, τι έγινε με τα υπόλοιπα εκατομμύρια; Γιατί ξέρουμε ότι ένα εκατομμύριο πήγε στον κύριο Πάτση, πολλά εκατομμύρια βλέπουμε να έχουν πάει σε κτίρια τα οποία ανακαινίζονται, αλλά δεν αξιοποιούνται από τα ΕΛΤΑ και πωλούνται ή ενοικιάζονται εν πάση περιπτώσει. Βλέπουμε να έχουν κλείσει το 2023 μια σειρά από καταστήματα των ΕΛΤΑ και τότε είχαμε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα κλείσουν άλλα ταχυδρομεία. Μήπως κρύβεται κάτι άλλο, δηλαδή θα μπουν στην άκρη τα ελληνικά ταχυδρομεία και θα επωφεληθούν κάποιοι άλλοι;», ρώτησε ο κ. Χρηστίδης. Μεταξύ άλλων πάντως είχαν ενδιαφέρον και οι υπόλοιπες αναφορές του: «Το μεγάλο ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι με ποια διαδικασία αποφάσισε ένας διευθύνων σύμβουλος ο οποίος το μόνο που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια είναι να διπλασιάσει το μισθό του να κλείσει 204 καταστήματα. Διότι είμαι τόσο απόλυτος, διότι έρχονται στο φως της δημοσιότητας μία σειρά δεδομένων τα οποία είναι ανατριχιαστικά», είπε ο κ. Χρηστίδης που υπογράμμισε πως επέεριψε ευθύνες για τα όσα συμβαίνουν και έχουν αντανάκλαση στην περιφέρεια. Την ίδια στιγμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει φέρει αναταραχή στον αγροτικό κόσμο, οι οποίοι ακόμη περιμένουν την καταβολή των επιδοτήσεων με τον Παύλος Χρηστίδη να επισημαίνει «Είναι προφανές ότι μαζί με τα ξερά των φραπέδων και των χασάπηδων καίγονται και τα χλωρά και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει κόμματα. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έχουμε καταθέσει μια σειρά ερωτήσεων αλλά και μια σειρά προτάσεων. Εμείς καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να έχει μπει ο Οκτώβρης, ο Νοέμβρης και να πρέπει οι άνθρωποι να εξυπηρετήσουν υποχρεώσεις. Χρειάζεται η κυβέρνηση πολύ γρήγορα να κινηθεί. Οι δύο μήνες είναι πάρα πολλοί είναι απαράδεκτο, είναι αδιανόητο».