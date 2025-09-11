Π. Μαντάς: «Καθαρή στόχευση των μέτρων να στηριχθεί η οικογένεια, η μεσαία τάξη και οι νέοι | Αλαζόνες και αμετροεπείς όσοι μίλησαν για… κουλούρι Θεσσαλονίκης» (video)

Το πακέτο των μέτρων στήριξης της ΔΕΘ έχει ήδη αξιολογηθεί από την κοινωνία. Για μέτρα με «στοχευμένη ωφέλεια για κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα» κάνουν λόγο τα κυβερνητικά στελέχη, που επενδύουν στο να έχει αντίκρισμα άμεσο και μετρήσιμο η «τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση» όπως χαρακτηρίστηκε αυτή.

ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ

Αξιολογώντας τα μέτρα ο Περικλής Μαντάς έκανε λόγο για μέτρα που «…έχουν καθαρή στόχευση στο να στηριχθεί η Ελληνική οικογένεια, να στηριχθεί η μεσαία τάξη και να στηριχθούν οι νέοι της πατρίδας μας». Ο Βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST,

Στάθηκε σε μια μεταρρύθμιση που είναι «η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών φορολογική μεταρρύθμιση που έχει συμβεί στην πατρίδα μας, στους δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους και μέσα εκεί συμπεριλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες που οι περισσότεροι θα το δουν, θα δουν αυτές τις αυξήσεις στο μισθό τους». Υπογράμμισε πως η μείωση της φορολογίας, συνεπάγεται τη μείωση των κρατήσεων και κάθε μισθωτός έτσι θα δει τη διαφορά και μίλησε επίσης για τις κλίμακες που κινητροδοτούν περισσότερο τις οικογένειες με παιδιά.

Σχολιάζοντας τα όσα αναφέρονται για τους ελεύθερους επαγγελματίες ανέφερε πως υπάρχουν δύο στοχευμένες ανακοινώσεις για την όλη διάσταση της τεκμαρτής φορολόγησης. «Το πρώτο είναι ότι για όλους τους οικισμούς κάτω από 1.500 κατοίκους θα υπάρχει 50% έκπτωση στο τεκμαρτό. Ένα αίτημα το οποίο ήταν πάνδημο και το ζητούσαμε και εμείς επίμονα και έγινε αποδεκτό. Και το δεύτερο και βασικό είναι ότι για τις για τις νέες μητέρες, οι οποίες είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και προχωρούν σε μία γέννα, για δύο χρόνια θα έχουν πλήρη απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα».

“ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ…”

Ο Βουλευτής Μεσσηνίας σημείωσε πως η διανομή του 1,7 δις έχει μια δίκαιη αναφορά και πως «η κυβέρνηση δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει την επιστροφή σε καταστάσεις και πράγματα τα οποία ζήσαμε παλαιότερα. Αυτό το 1,7 δις προσπαθήσαμε να το διανείμουμε πίσω στους πολίτες με όσο περισσότερο δικαιότερο τρόπο μπορούσαμε και βεβαίως να απλωθεί και σε ολόκληρη την κοινωνία. Κανείς δεν είπε ότι καλύπτει το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας». Αναγνώρισε πως τα χρήματα αυτά δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας που παραμένει το κύριο για τα νοικοκυριά και στάθηκε στις διαρκείς παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση της φορολογίας, αφήνοντας παράθυρο και για νέες μειώσεις στην συνέχεια. Επιπρόσθετα έφερε σε αντιδιαστολή την κατάσταση των υπολοίπων χωρών που κλυδωνίζονται στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να είναι πυλώνας σταθερότητας και ενώ «όλες οι μεγάλες χώρες αυξάνουν φόρους και μειώνουν δαπάνες και εμείς είμαστε στη θέση να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες». Σε άλλο σημείο ο κ. Μαντάς αναφέρθηκε σε αποκατάσταση αδικιών (σ.σ. τη ρύθμιση για τους συνταξιούχους), και, εστίασε ιδιαίτερα στα περιθώρια που πλέον δίνονται στους νέους με τη μηδενική φορολόγηση.

“ΑΛΑΖΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΡΟΕΠΕΙΣ ΟΣΟΙ ΜΙΛΗΣΑΝ ΓΙΑ… ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

Ο κ. Μαντάς παράλληλα έδωσε τις δικές του απαντήσεις στα όσα ακούστηκαν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας πως τα μέτρα αυτά ισοδυναμούν με ένα… κουλούρι Θεσσαλονίκης σημειώνοντας: «…Το κουλούρι Θεσσαλονίκης, μεταφέρθηκε -αν θέλετε κατά τη γνώμη μου- με ιδιαίτερη έπαρση, αλαζονεία αλλά κυρίως με ιδιαίτερο λαϊκισμό από έναν εκπρόσωπο της εστίασης, εδώ στη Μεσσηνία, ο οποίος κυκλοφορούσε με το κουλούρι για να δείξει ότι τα μέτρα Θεσσαλονίκης ήταν μηδέν για την ελληνική κοινωνία. Με συγχωρείτε, πόση αμετροέπεια πια; Πόση αμετροέπεια απέναντι στους συνταξιούχους οι οποίοι ταλανίζονται όλα αυτά τα χρόνια με τις περικοπές των συνταξεών τους και τώρα είναι η πρώτη φορά που θα δουν αμοιβές και τους μηδενίσουμε το φόρο ακριβώς για να στηρίξουμε; Πόση αμετροέπεια σε όλους αυτούς τους μισθωτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης έβαλαν πλάτη για να στηριχθεί η χώρα; Με τη μείωση των μισθών τους με την κατάργηση των δώρων τους με όλα αυτά. Είναι όλοι αυτοί πελάτες σε αυτά τα μαγαζιά και έχουν το θράσος να βγουν και να λένε είναι μηδέν; Πώς είναι το μηδέν; Επειδή κάποια μέτρα δεν αφορούν τις επιχειρήσεις τους; Το καταλαβαίνω. Είμαστε εδώ να τα κουβεντιάσουμε. Και έχει περιθώριο η κυβέρνηση. Έχουμε μπροστά μας τον προϋπολογισμό. Μπορούμε να συζητήσουμε διάφορα. Να φέρει ρυθμίσεις για μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Να τα βελτιώσουμε. Ή για άλλα μέτρα. Αλλά πώς μηδενίζουν έτσι μια προσπάθεια. Θα τους συμβούλευα -επιτρέψτε μου- να χαμηλώσουν τη μύτη τους, γιατί προσέξτε, δεν είναι προσβολή προς τους θεσμούς. Για τον βουλευτή μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και για τον οποιοδήποτε. Εμείς κρινόμαστε από την κοινωνία. Αλλά δεν ανέχομαι το να προσβάλλουν την κοινωνία. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο αδίκημα όλων μας. Εμείς εδώ είμαστε για να υπηρετούμε την κοινωνία. Και οι συνδικαλιστές όχι μόνο τα συμφέροντά τους. Γιατί έτσι όταν βγαίνουμε με τέτοια έπαρση στην κοινωνία με τέτοια έπαρση στην δημοσιότητα είναι για εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους. Εδώ είμαστε να κουβεντιάσουμε. Και εγώ να ξέρετε ποτέ δεν κρύφτηκα. Ήμουνα εδώ. Συζητώ με την κοινωνία. Συζητώ με τους επαγγελματίες και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Μαζί διεκδικούμε και με τις παρεμβάσεις μας και σε ανώτατο επίπεδο. Και είμαστε εδώ να συζητήσουμε. Αλλά με επιχειρήματα και με ένα διάλογο με σεβασμό ο ένας στον άλλον».

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αρχικά ο κ. Μαντάς είχε σχολιάσει και τα όσα έχουν αποτυπωθεί ως παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος «Μ. Γιαννάκου» για τα σχολεία με αφορμή και στην έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, αναφέροντας: «…431 σχολεία σε όλη τη χώρα ανακαινίστηκαν από το πρόγραμμα ‘’Μαριέττα Γιαννάκου’’, 7 σχολεία στο νόμο Μεσσηνίας. Σήμερα και εγώ επισκέφθηκα ένα, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας. Είναι ένα έργο το οποίο ήταν πολύ φιλόδοξο αλλά ήταν και πολύ αποτελεσματικό γιατί έτρεξε πολύ γρήγορα μέσα στους χρόνους που προβλέπονταν και όλα τα σχολεία άνοιξαν και υποδέχθηκαν τους μαθητές. Είναι πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι ακούσαμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό την επέκταση του προγράμματος με χορηγία 300 εκατομμυρίων ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες για τα επόμενα δύο χρόνια. Καταλαβαίνουμε ότι κάθε χρόνο θα εντάσσονται λοιπόν σχολικές μονάδες. Το χρειάζεται, παιδεία, γιατί ξέρετε ένα όμορφο, ένα αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον, δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα για κάθε μαθητή».