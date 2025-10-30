«Π. Μαντάς: Νέα μονάδα αφαλάτωσης στη Δυτική Μάνη»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το έργο για τη θέση σε λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης για τον δήμο Δυτικής Μάνης στην περιοχή του Λεύκτρου, με προϋπολογισμό ύψους 694 χιλ. ευρώ.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φορητής μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού, με ελάχιστη δυναμικότητα 1.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα υδροδότησης της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του δήμου Δυτικής Μάνης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου νερού στη Δυτική Μάνη, αλλά και για τη συνολική θωράκιση της περιοχής απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο οποίος είχε αναδείξει και υποστηρίξει ενεργά την ανάγκη υλοποίησης του έργου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η έγκριση της χρηματοδότησης για τη νέα μονάδα αφαλάτωσης στη Δυτική Μάνη είναι μια πολύ θετική εξέλιξη που δίνει άμεση λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την υλοποίηση όσων είπαμε στη συνάντησή μας στο υπουργείο τον περασμένο Μάιο, μαζί με τον δήμαρχο Δυτικής Μάνης Γιώργο Χιουρέα και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Δημήτρη Χρηστέα, όπου είχαμε συζητήσει αναλυτικά για την επίλυση των εκκρεμοτήτων που καθυστερούσαν το έργο αντικατάστασης των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης από τις πηγές του Βυρού έως τον Πύργο, καθώς και για τη διερεύνηση λύσεων για την ενίσχυση της υδροδότησης μέσω νέων μονάδων αφαλάτωσης. Η σαφής δέσμευση που είχε δοθεί τότε για την προώθηση της χρηματοδότησης, τηρείται σήμερα στο ακέραιο. Με αυτή την εξέλιξη η Δυτική Μάνη κάνει πλέον ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ποιοτικής αναβάθμισης των υποδομών της».

Η νέα μονάδα αφαλάτωσης αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την ασφάλεια υδροδότησης της περιοχής και να εξασφαλίσει την ομαλή κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε νερό, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της εξάρτησης από γεωτρήσεις και στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.