Παιδικοί Σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Σε εξέλιξη οι ενστάσεις – Πότε βγαίνουν οι οριστικοί δικαιούχοι

Σε εξέλιξη είναι η υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ για τις θέσεις στους παιδικούς σταθμούς, η συμμετοχή στους οποίους χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2025 , ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι οριστικοί δικαιούχοι.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε: παιδιά προσχολικής ηλικίας (βρέφη, προνήπια), παιδιά σχολικής ηλικίας, καθώς και σε παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία, σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές: Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ).

Η Δράση υλοποιείται μέσω ετήσιου κύκλου Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, μέγιστης διάρκειας έντεκα (11) μηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2025–2026, από 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως 31η Ιουλίου 2026.

