Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
29
Ιανουάριος
TOP
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παπαθανάσης: Υποστήριξη φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Share

Ένα ακόμα ΑΕΙ της χώρας, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, χρηματοδοτείται με 480.000 ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητριών – φοιτητών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021 – 2027», με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), Νίκου Παπαθανάση.

Στη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 23.040.000 ευρώ, έχουν ήδη ενταχθεί είκοσι δύο ΑΕΙ, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των λοιπών δύο είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με σημερινή (29.1.2026) ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση των Μονάδων Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) των Πανεπιστημίων, στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνονται:

  • η υποστήριξη διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης φοιτητών,
  • η ενίσχυση διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του ΑΕΙ με την αγορά εργασίας,
  • η ιχνηλάτηση των αποφοίτων σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης,
  • η σύνταξη τακτικών εκθέσεων, η εκπόνηση μελετών και η τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες, καθώς και η παρακολούθηση της στοχοθεσίας των εμπλεκόμενων Μονάδων του ΑΕΙ.

πηγη www.newsit.gr

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

LIFESTYLE

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode