Παραδόθηκε ο νέος υποσταθμός μέσης τάσης στον Λιμένα Ναυπλίου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ένα ακόμη σημαντικό έργο για την αναβάθμιση των υποδομών του Λιμένα Ναυπλίου ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε από τον ανάδοχο: ο νέος Υποσταθμός Μέσης Τάσης, συνολικής αξίας 60.747,60 ευρώ.

Η παρέμβαση αυτή συμβάλλει καθοριστικά στη θωράκιση του λιμένα, εξασφαλίζοντας: αξιόπιστη και αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση, κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών, αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πλοία, επιχειρήσεις και επισκέπτες, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της λειτουργικότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Ο εκσυγχρονισμός των ενεργειακών υποδομών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμένα, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά του σε τουριστικό και εμπορικό επίπεδο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή της σε έργα που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες, ενδυναμώνοντας την αναπτυξιακή δυναμική της Αργολίδας.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Λιμένας Ναυπλίου αποκτά μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία, στοιχείο που τον καθιστά πιο σύγχρονο, πιο ασφαλή και πιο φιλικό σε πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στην πορεία συνολικής αναβάθμισης του λιμανιού και στην ενίσχυση του ρόλου του ως πύλης εξωστρέφειας και ανάπτυξης για την περιοχή.