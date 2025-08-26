Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
26
Αύγουστος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Παρεμβάσεις καθαρισμού και αναβάθμισης οδικού δικτύου στην ΠΕ Αργολίδας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Share

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει με συνέπεια και μεθοδικότητα το πρόγραμμα παρεμβάσεων καθαρισμού κατά μήκος του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου.

Στον Δήμο Ερμιονίδας ολοκληρώθηκε η εργολαβία «Καθαρισμός ερεισμάτων οδικού δικτύου ΠΕ Αργολίδας 2025», προϋπολογισμού 65.000 ευρώ από ΚΑΠ, με εργασίες που περιλάμβαναν:

Απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης και χόρτων που περιόριζαν την ορατότητα των οδηγών, καθαρισμό αποστραγγιστικών τάφρων, φρεατίων και ερεισμάτων, για την απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων υδάτων,συλλογή απορριμμάτων και αντικειμένων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εστία κινδύνου ή ρύπανσης.

Με τις παρεμβάσεις αυτές ενισχύεται η οδική ασφάλεια, προλαμβάνονται πλημμυρικά φαινόμενα και επιτυγχάνεται αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της περιοχής.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ