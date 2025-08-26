Παρεμβάσεις καθαρισμού και αναβάθμισης οδικού δικτύου στην ΠΕ Αργολίδας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει με συνέπεια και μεθοδικότητα το πρόγραμμα παρεμβάσεων καθαρισμού κατά μήκος του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου.

Στον Δήμο Ερμιονίδας ολοκληρώθηκε η εργολαβία «Καθαρισμός ερεισμάτων οδικού δικτύου ΠΕ Αργολίδας 2025», προϋπολογισμού 65.000 ευρώ από ΚΑΠ, με εργασίες που περιλάμβαναν:

Απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης και χόρτων που περιόριζαν την ορατότητα των οδηγών, καθαρισμό αποστραγγιστικών τάφρων, φρεατίων και ερεισμάτων, για την απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων υδάτων,συλλογή απορριμμάτων και αντικειμένων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εστία κινδύνου ή ρύπανσης.

Με τις παρεμβάσεις αυτές ενισχύεται η οδική ασφάλεια, προλαμβάνονται πλημμυρικά φαινόμενα και επιτυγχάνεται αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της περιοχής.