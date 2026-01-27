Παρέμβαση Δημ. Καφαντάρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών για την αξιολόγηση των δημοσίων συμβάσεων (video)

Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να στοχεύουν σε ποιότητα, έγκαιρη παράδοση και αξία για τους πολίτες, όχι μόνο στη χαμηλότερη τιμή, σημείωσε ο Δημήτρης Καφαντάρης σε παρέμβασή του στην 7η Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε η «Οικονομική Πολιτική».

Όλη η τοποθέτησή του:

«Η αξιολόγηση των οδηγιών του 2014 είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, που διαχειρίζονται σχεδόν το μισό των δημόσιων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εμπειρία της Ελλάδας και της ελληνικής αυτοδιοίκησης δείχνει ότι το ισχύον πλαίσιο έχει ενισχύσει τη διαφάνεια, αλλά ταυτόχρονα έχει επιβαρύνει δυσανάλογα τους δήμους, ιδίως τους μικρούς και νησιωτικούς, με αυξημένο διοικητικό και νομικό φόρτο.

Η αναθεώρηση πρέπει να είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένη στα αποτελέσματα.

Οι δημόσιες συμβάσεις οφείλουν να οδηγούν σε ποιοτικές υπηρεσίες, έγκαιρα έργα και πραγματική αξία για τους πολίτες — όχι απλώς στη χαμηλότερη τιμή.

Η ελληνική αυτοδιοίκηση στηρίζει :

Την απλούστευση των διαδικασιών, Την ουσιαστική χρήση του κριτηρίου της σχέσης ποιότητας–τιμής, Τη ρεαλιστική ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων και Τη διευκόλυνση της συμμετοχής των Μικρομεσαίων και των τοπικών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι και η αρχή της συμβατικής ισορροπίας, ώστε οι αναθέτουσες αρχές να μπορούν να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες κρίσεις χωρίς να διακόπτονται έργα και βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

Κλείνοντας, η επιτυχία της μεταρρύθμισης θα κριθεί στην εφαρμογή.

Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο πιο απλό, πιο ευέλικτο και πιο κοντά στην καθημερινή πραγματικότητα των Δήμων και Περιφερειών.».