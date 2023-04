Παρουσιάστηκε το λεύκωμα του ΕΟΤ για τα κάστρα στη Μεθώνη (video)

Στη Μεθώνη χτύπησε με τρόπο ξεχωριστό, η «καρδιά» του πολιτισμού και του τουρισμού της Ελλάδας, καθώς με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πανελλαδική παρουσίαση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού( ΕΟΤ) του λευκώματος «Ελλάδα – Ταξιδεύοντας στα κάστρα της / Touring the castles of Greece».

Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της περιοχής, παρεβρέθησαν στελέχη του ΕΟΤ και άλλοι φορείς μιλώντας για όσα προσδίδουν τα μνημεία στην προσέλκυση επισκεπτών και σε άλλα σημαντικά ζητήματα γύρω από το μείζον αυτό ζήτημα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί πως το πολυσέλιδο, πολυτελές και δίγλωσσο λεύκωμα, που αναδεικνύει εμβληματικά τοπόσημα της χώρας, όπως είναι τα κάστρα της Ελλάδας, στο εξώφυλλό του φέρει το Μπούρτζι της Μεθώνης, με τον δήμαρχο Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, να δηλώνει περήφανος παρεμβαίνοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best. «Έτσι, μπαίνει μια βάση δυνατή για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μας», είπε ο κ. Καρβέλας, ο οποίος αναφέρθηκε και στα σημαντικά έργα που εξελίσσονται ή έχουν προγραμματιστεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Χαρακτηριστικά ήταν όσα ανέφερε για την ολοκλήρωση των μελετών αναφορικά με το δυτικό τείχος του κάστρου της Μεθώνης, το οποίο έχει υποστεί τεράστιες ζημιές, αλλά και σειρά μελετών που μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα έχουν ολοκληρωθεί ώστε να ενταχθεί το έργο στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Παράλληλα, έχουμε προσωρινό ανάδοχο για την αναστήλωση του κάστρου της Κορώνης, με τις εξελίξεις να φέρνουν χαμόγελα σε κατοίκους και φορείς.