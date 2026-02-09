ΠΑΣΟΚ: Στο συνέδριο οι ηχηρές μεταγραφές – «Κλειδωμένες» επιστροφές για Πανούση, Φαραντούρη, Σεβαστάκη, Παπαθεοδώρου, Κασσιμάτη και Αποστολάκη

«Αυλαία» για την περιβόητη «Αμφίπλευρη Διεύρυνση» ρίχνει σήμερα (09.02.2026) το ΠΑΣΟΚ, με συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν στις 11:30 το πρωί για το θέμα, ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης, ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Το κυρίως έργο αναμένεται να παιχτεί στο Συνέδριο του κόμματος στα τέλη Μαρτίου, οπότε και θα ανακοινωθούν πιο «βαριά» ονόματα, κυρίως βουλευτών εν ενεργεία που εξελέγησαν με άλλα κόμματα και πρώην υπουργών, ενώ το θεαματικό «φινάλε» αναμένεται στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, οπότε και η συστράτευση θα είναι μεγάλη – στον βαθμό τουλάχιστον που θα πετύχει τον σκοπό του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην πραγματικότητα, στη συνέντευξη Τύπου σήμερα θα παρουσιαστεί η σύνθεση της Επιτροπής Διεύρυνσης που θα αριθμεί πάνω από 30 άτομα και θα φέρει την ευθύνη να «τρέξει» τη διαδικασία διεύρυνσης μέχρι το συνέδριο, αλλά και μετά από αυτό, δρώντας κυρίως σε «πυρήνες διεύρυνσης» που θα αναπτυχθούν σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, ει δυνατόν δε και σε όλους τους νομούς. Οι άνθρωποι που θα συγκροτούν την Επιτροπή δεν είναι απαραίτητο να γίνουν μέλη του ΠΑΣΟΚ αν δεν το επιθυμούν, από τη στιγμή που όλοι εργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση, στήριξης του ίδιου προγράμματος, αυτού που φέρει την σφραγίδα του κόμματος και λανσάρεται ως το μόνο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης του τόπου, απέναντι σε εκείνο της ΝΔ, με προοδευτικό μάλιστα χαρακτήρα.

