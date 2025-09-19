Peloponnese Trails: Η Πελοπόννησος στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Οικονομίας

*Τιμητική Διάκριση για την Περιφέρεια Πελοποννήσου στα European Social Economy Awards 2025

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατακτά νέα κορυφή στον ευρωπαϊκό χάρτη της κοινωνικής οικονομίας: το εμβληματικό έργο «Peloponnese Trails» απέσπασε Τιμητική Διάκριση στα European Social Economy Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας στην πράσινη ανάπτυξη και την κοινωνική καινοτομία.

Η διάκριση, στην κατηγορία Local Governments Quality Social Economy Action Plans, ανακοινώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου κατά την τελετή απονομής στη Murcia της Ισπανίας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κοινωνικής Οικονομίας (16–18 Σεπτεμβρίου 2025), παρουσία θεσμικών εκπροσώπων της ΕΕ, μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΟΚΕ και περισσότερων από 500 συμμετεχόντων από όλη την Ευρώπη.

Η διάκριση αφορά τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. και την Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Πελοποννήσου «ΠΕΛΟΠΑΣ» για την υλοποίηση του έργου.

Το «Peloponnese Trails» – Μια εμβληματική πρωτοβουλία

Το έργο αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο δίκτυο μονοπατιών στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο έργο κοινωνικής οικονομίας της χώρας, συνολικού μήκους 1.730 χλμ. Έχει σχεδιαστεί ώστε να προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον θεματικό τουρισμό, την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας.

Η συμμετοχή 22 ΚοινΣΕπ και τοπικών φορέων διασφαλίζει την τοπική ιδιοκτησία του έργου και την ενεργό εμπλοκή των κατοίκων στην προστασία και διαχείριση του δικτύου.

Οφέλη για την Περιφέρεια και τις τοπικές κοινωνίες

Το «Peloponnese Trails» συνιστά πρότυπο πολιτικής κοινωνικής οικονομίας, καθώς ήδη δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, δίνοντας έμφαση στη νεολαία, τις γυναίκες και τις ευάλωτες ομάδες. Παράλληλα, συμβάλλει στη διατήρηση του πληθυσμού στα χωριά, προσφέροντας εναλλακτικές πηγές εισοδήματος και επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ ενισχύει την τοπική οικονομία προσελκύοντας επισκέπτες και ψηφιακούς νομάδες και καθιστώντας την Πελοπόννησο διεθνή προορισμό πεζοπορικού τουρισμού. Επιπλέον, προάγει την πράσινη μετάβαση μέσω ήπιας ανάπτυξης, προστασίας της βιοποικιλότητας και ψηφιακής χαρτογράφησης των διαδρομών, καθιστώντας την Περιφέρεια παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Δηλώσεις

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Η Τιμητική Διάκριση για τα Peloponnese Trails επιβεβαιώνει τη σημασία που δίνουμε στην κοινωνική οικονομία ως μοχλό ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η διάκριση αυτή ανήκει στους ανθρώπους της Πελοποννήσου που συμμετείχαν με συνεργασία και πίστη σε ένα μεγάλο εγχείρημα. Το δίκτυο μονοπατιών δεν είναι μόνο υποδομή· είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι μπορούμε να κρατήσουμε ενεργή την ύπαιθρο, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να αναδείξουμε τον φυσικό και πολιτιστικό μας πλούτο με τρόπο βιώσιμο και ουσιαστικό».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου κ. Θάνος Μιχελόγγονας τόνισε: «Η βράβευση του Peloponnese Trails αποδεικνύει ότι ο τουρισμός της Πελοποννήσου μπορεί να είναι βιώσιμος, ποιοτικός και καινοτόμος. Με ένα δίκτυο μονοπατιών που συνδέει την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φύση μας, προσφέρουμε μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε την τοπική οικονομία και δημιουργούμε ευκαιρίες απασχόλησης για τους κατοίκους μας. Η διάκριση αυτή μάς δίνει ώθηση να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερο όραμα».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. κ. Μαρίνης Μπερέτσος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η συνεργασία με την Περιφέρεια και την Ένωση Κ.Αλ.Ο. «ΠΕΛΟΠΑΣ» απέδειξε ότι οι συλλογικές στρατηγικές φέρνουν αποτέλεσμα. Ο καθαρισμός, η σήμανση και η ψηφιοποίηση 1.730 χλμ. μονοπατιών μέσα σε λίγους μήνες ήταν άθλος που έγινε πράξη χάρη στην ενεργή συμμετοχή των ΚοινΣΕπ και των λοιπών φορέων που συμμετέχουν στο έργο».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Φορέων Κ.Αλ.Ο. «ΠΕΛΟΠΑΣ» κ. Ιωάννης Λαγός επισήμανε: «Αυτή η αναγνώριση είναι μήνυμα ότι η κοινωνική οικονομία μπορεί να αποτελέσει μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης. Επόμενος στόχος μας είναι να επεκτείνουμε το δίκτυο μονοπατιών και να το εντάξουμε σε ευρύτερες στρατηγικές για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών».

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεσμεύεται να συνεχίσει την υλοποίηση της καλής πρακτικής και της περιφερειακής στρατηγικής κοινωνικής οικονομίας, αξιοποιώντας τη διεθνή αναγνώριση για την προσέλκυση περαιτέρω χρηματοδοτήσεων, την ενίσχυση συνεργασιών με ευρωπαϊκά δίκτυα και την καθιέρωση των «Peloponnese Trails» ως πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης.