Πελοπόννησος: Επιχείρηση-σκούπα με συλλήψεις για ναρκωτικά, κλοπές και παραβάσεις

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκε χθες (11.8.2025), εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε -791- άτομα, εκ των οποίων τα -706- ήταν ημεδαποί και -85- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -583- οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -51- άτομα, από τα οποία -40- ήταν ημεδαποί και -11-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -20- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Δύο (2) ημεδαποί, για ναρκωτικά,

ημεδαποί, για ναρκωτικά, Ένας (1) ημεδαπός, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Ναυπλίου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και απόπειρα ληστείας και

ημεδαπός, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Ναυπλίου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και απόπειρα ληστείας και Τρεις (3) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

στην Αρκαδία:

Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά και

ημεδαπός, για ναρκωτικά και Δύο (2) ημεδαποί, για κλοπή.

στην Κορινθία:

Ένας (1) αλλοδαπός και Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά,

αλλοδαπός και ημεδαπός, για ναρκωτικά, Ένας (1) ημεδαπός, για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και

ημεδαπός, για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και Πέντε (5) ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

στη Λακωνία:

Δύο (2) ημεδαποί, για ναρκωτικά.

στη Μεσσηνία:

Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -325- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν:

ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -15- γραμμαρίων και μικροποσότητα κοκαΐνης, στην Αργολίδα,

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -11,4- γραμμαρίων, στην Αρκαδία,

μικροποσότητες κάνναβης, στην Κορινθία,

ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -13- γραμμαρίων, στη Λακωνία,

μικροποσότητα κάνναβης, στη Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.