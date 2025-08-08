Πεντακάθαρα τα νερά κολύμβησης στην Καλαμάτα

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, η ΔΕΥΑΚ πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της (από την πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας μέχρι τη Μικρή Μαντίνεια).

Κατά τη πρώτη μέτρηση του Αυγούστου (ημερομηνία δειγματοληψίας 4/8/2025) διεπιστώθη από τα ευρήματα των αναλύσεων δειγμάτων, που ελήφθησαν από 15 σημεία, ότι τα νερά κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας. Οι τιμές βρίσκονται πολύ κάτω από τα όρια, όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα, τον οποίον μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.