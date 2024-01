Πεντάστερο Waldorf Astoria: Επένδυση €200 εκατ. από τον σεΐχη του Αμπού Ντάμπι στο Πόρτο Χέλι

Σε λίγους μήνες μπαίνει στην τελική ευθεία το πιο φιλόδοξο μέχρι στιγμής project του επί ελληνικού εδάφους, που δεν είναι άλλο από την κατασκευή ενός πεντάστερου ξενοδοχείου στο Πόρτο Χέλι. Θα είναι το πρώτο «Waldorf Astoria Hotel & Resort» που θα ανοίξει στη χώρα μας, στην περιοχή Πετροθάλασσα στο Πόρτο Χέλι, και η επένδυση θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ. Τις τελευταίες εβδομάδες συνεργεία της ΓΕΚ Τέρνα ολοκλήρωσαν την αποκομιδή των τελευταίων μπάζων ώστε να καθαριστεί η έκταση των 234 στρεμμάτων. Είχε προηγηθεί η κατεδάφιση του παλιού ξενοδοχείου «Ermioni Club» που βρισκόταν εκεί και ήταν η πρώτη αγορά του σεΐχη Ταχνούν Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναϊάν στην Ελλάδα.

Επένδυση από χρυσό

Η μονοπρόσωπη Scarlet Beach Α.Ε. έχει ως διευθύνοντα σύμβουλο τον Γιάννη Ρουμπάτη, πρώην διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος γνώρισε τον βαθύπλουτο Αραβα στο πλαίσιο των τότε αρμοδιοτήτων του, καθώς ο τελευταίος είναι ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η φιλική σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο ανδρών έγινε επαγγελματική, όταν ο κ. Ρουμπάτης ανέλαβε να στήσει τις εν Ελλάδι εταιρείες του σεΐχη.

Από αυτές οι εννέα επώνυμες κατοικίες (branded residences) θα είναι εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και οι έξι πολυτελείς βίλες (exclusive villas) βόρεια του ξενοδοχείου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Επίσης, θα υπάρχουν pool bar, χώρος συσκέψεων, beach club, κέντρο ευεξίας δηλαδή spa, παιδικό κλαμπ, γυμναστήριο, καταστήματα δώρων και αθλητικές εγκαταστάσεις, που θα περιλαμβάνουν σίγουρα γήπεδα τένις και μπάσκετ.

Η συνολική επένδυση του βαθύπλουτου σεΐχη ανέρχεται σε 203 εκατ. ευρώ, αλλά το ποσό μπορεί να ανέβει κι άλλο αν χρειαστεί, όπως ελέχθη πριν από λίγο καιρό σε μια συνάντηση ανθρώπων που έχουν γνώση του εγχειρήματος, χωρίς αυτό να αποτελεί κανένα πρόβλημα.

Ο μυστικοπαθής Αραβας γαλαζοαίματος που θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να κλείσει συμφωνία με τη Waldorf Astoria Hotels & Resorts. Πρόκειται για το κορυφαίο brand name της αλυσίδας Hilton και αυτό που θα αναλάβει τη διαχείριση του νέου πεντάστερου ξενοδοχείου, ειδικά των 15 πολύ μεγάλων παραθεριστικών κατοικιών που θα χτιστούν στην περίμετρό του.

Οι τελευταίες αναμένεται να γίνουν μήλον της Εριδος για εκατομμυριούχους πελάτες που θα θελήσουν να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία σε μια περιοχή όπου η ζήτηση είναι τεράστια.

Την κατασκευή του πολυτελούς resort, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναλάβουν δύο μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, μία από το εξωτερικό και μία από την Ελλάδα, ενώ οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το φετινό καλοκαίρι, πιθανότατα στις αρχές του.

Η μεγάλη επένδυση του σεΐχη στο Πόρτο Χέλι δίνει στην περιοχή της Αργολίδας το δεύτερο luxury κατάλυμα με διάσημο brand name μετά το «Amanzoe», που στοχεύει σε value for money πελάτες με υψηλά εισοδηματικά κριτήρια.

Το νέο ξενοδοχείο θα απασχολεί 323 άτομα εποχικό προσωπικό από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο και 26 άτομα μόνιμο.

Οι χρυσοί ελαιώνες

Ο 53χρονος σεΐχης είναι μέλος μιας από τις πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου, με το Bloomberg να καθορίζει το ύψος της περιουσίας της στο 1,5 τρισ. δολάρια!

Στη χώρα μας το ενδιαφέρον του δεν περιορίζεται μόνο στην αγορά ακινήτων και την κατασκευή ξενοδοχείων, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους τομείς που ίσως κανείς δεν φαντάζεται, όπως αυτός της παρασκευής ελαιολάδου.

Η περιοχή Πετροθάλασσα στο Πόρτο Χέλι

Στην Ερμιόνη και τη Μεσσηνία, σε δύο ελαιώνες που αριθμούν περί τις 35.000 ρίζες και σε συνολική έκταση 1.300 στρεμμάτων, οι εργάτες γης πρόπερσι -πέρυσι δεν ήταν καθόλου καλή χρονιά- μάζευαν καθημερινά τις ελιές τον Νοέμβριο, πιθανότατα χωρίς πολλοί από αυτούς να γνωρίζουν ότι το αφεντικό τους είναι ένας βαθύπλουτος σεΐχης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Εξάλλου, το πιθανότερο είναι να μην τον δουν ποτέ, αφού ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης του ελαιώνα είναι γαλαζοαίματος, στον οποίο ταιριάζει γάντι ο χαρακτηρισμός «αινιγματική προσωπικότητα»: δεν επιθυμεί καθόλου τη δημοσιότητα και θέλει να είναι πάντα «αόρατος», ενώ έχει αρνηθεί όλα τα αιτήματα για συνεντεύξεις από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά μέσα του κόσμου.

Ο Ταχνούν Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναϊάν, γόνος μιας από τις έξι οικογένειες που διαφεντεύουν τα Εμιράτα, εκτός από βαθύπλουτος επιχειρηματίας, είναι και αντιπρόεδρος και επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας του.

Η σχέση του με την Ελλάδα ξεκίνησε το 2018, όταν έγινε γνωστό ότι αγόρασε το ξενοδοχείο στην Ερμιόνη και ένα μυθικό ακίνητο στη συμβολή των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Μακρυγιάννη με άπλετη θέα στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Το συγκεκριμένο οικιστικό ακίνητο, που θεωρείται το ακριβότερο στην Αθήνα, αν όχι στην Ελλάδα, βγήκε προς πώληση τον περασμένο Μάιο -όχι όμως με τον τρόπο που επιθυμούσε ο πολυπράγμων σεΐχης- με τίμημα 55 εκατ. ευρώ και παραμένει απούλητο.

Εσχάτως ο ίδιος συζητήθηκε ξανά με το project του «Nammos», αφού αγόρασε το 50% του διάσημου μυκονιάτικου κλαμπ με την εταιρεία ADMO, την οποία έστησε μαζί με τον δικό μας Πέτρο Στάθη, εστιάζοντας σε αυτό που λέμε «luxury hospitality» και σε διάσημα brands εστιατορίων.

Πάμπλουτος, ισχυρός και με κοφτερό μυαλό, ο σεΐχης που δραστηριοποιείται εδώ και πέντε χρόνια και στην Ελλάδα αγοράζοντας ακίνητα, ξενοδοχεία και ελαιώνες έχει εισέλθει και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά τις business με το ελαιόλαδο, αυτές πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο, αφού μόνο πέρυσι η παραγωγή από τις δικές του ελιές έφτασε στους 130 τόνους.

Οι ελαιώνες του βρίσκονται στην Ερμιόνη, όπου διαθέτει 28.000 ρίζες, και στη Μεσσηνία, όπου διαθέτει 6.500 δέντρα. Η καλλιέργεια είναι παραδοσιακή και η συγκομιδή γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον, αφού δεν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα σε αυτή την ευλογημένη γη.

Η εταιρεία συμφερόντων του με την επωνυμία Olivian Groves έδωσε το «παρών» στην έκθεση τροφίμων και ποτών Anuga πριν από λίγους μήνες με δικό της περίπτερο, όπου παρουσιάστηκαν τα ελληνικά premium ελαιόλαδα του Ταχνούν Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναϊάν.

Πρόκειται για τα Hermioni και Hrysos, αμφότερα κλεισμένα σε δύο ιδιαίτερα μπουκάλια, που άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις σε όσους τα δοκίμασαν.

Το πρώτο παράγεται από την ποικιλία Μανάκι και το δεύτερο από την περίφημη Κορωνέικη, ενώ όλη η παραγωγή της Olivian Groves διατίθεται στο εξωτερικό, με την τιμή του λίτρου για το Hrysos να αγγίζει τα 36 ευρώ το λίτρο.

Η παρουσία της εταιρείας του Olivian Groves στην Anuga κρίθηκε επιβεβλημένη αφού αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική έκθεση τροφίμων και ποτών στον κόσμο, την οποία επισκέπτονται περισσότεροι από 160 εκατομμύρια εμπορικοί επισκέπτες από 192 χώρες.

Πέρυσι πάντως οι ελαιώνες του σεΐχη παρήγαγαν πολύ περιορισμένο αριθμό κιλών, σε μια δραματική χρονιά αναφορικά με την παραγωγή λαδιού σε παγκόσμιο επίπεδο, με την Ιταλία να είναι 27% κάτω και την Ισπανία, που είναι η πρώτη παραγωγός στον κόσμο, 56%, εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.