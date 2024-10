Περιφερειακή Επιτροπή: Έγκριση σημαντικών έργων για τις μεταφορές μαθητών, την ενεργειακή αναβάθμιση και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου, με την παρουσία τόσο των μελών όσο και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αναπληρωτής Περιφερειάρχη, Χρήστος Λαμπρόπουλος, παρουσίασε μια σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν την Περιφέρεια και τις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες.

Ένα από τα βασικά θέματα που εγκρίθηκαν ήταν η προκήρυξη τριετούς διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Αν και η μεταφορά μαθητών πραγματοποιείται ήδη με υπάρχουσες συμβάσεις, με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό και την κάλυψη των αναγκών μέχρι και το σχολικό έτος 2026-2027, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά σε έναν τριετή διαγωνισμό. Ανάλογες διαδικασίες έχουν προχωρήσει και στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες.

Επίσης, ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο αφορά το τριετές πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας και βασικών ειδών διαβίωσης για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει πλέον τη διανομή ειδών και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες, ενώ μέχρι πρότινος το έργο αυτό υλοποιούνταν μόνο στην Αρκαδία και την Κορινθία από τις πρωτεύουσες των νομών τους. Ο στόχος είναι η πρώτη διανομή τροφίμων να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Ακόμα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει τη δυναμική της παρουσία σε ευρωπαϊκά προγράμματα, με τη σημερινή έγκριση συμμετοχής σε τρία νέα προγράμματα. Το πρώτο αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ένα ζήτημα εξαιρετικά σημαντικό για την περιοχή. Το δεύτερο εστιάζει σε καινοτόμες δράσεις που θα στηρίξουν τους γεωργούς για την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών και το τρίτο έχει στόχο την προστασία της γεωργίας από την ξηρασία, ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται συνεχώς, όπως φάνηκε και το 2023.

Ο κ. Λαμπρόπουλος ανέφερε επίσης πως η Περιφερειακή Επιτροπή προχώρησε την προκήρυξη των κενών θέσεων για άδειες πλανόδιου εμπορίου, καθώς οι προηγούμενες διαδικασίες δεν απέφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού από τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τέλος, εγκρίθηκε ένα σημαντικό έργο, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, που αφορά την εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών LED σε τμήματα του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου. Το έργο αυτό έχει αναλάβει το Τεχνικό Επιμελητήριο και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση του οδικού δικτύου.

-Έγκριση εφαρμογής τριετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη 2024-2025, 2025- 2026, 2026- 2027.

-Επιλογή οικονομικών φορέων για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο τριετούς διάρκειας, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του Προγράμματος αντιμετώπισης της υλικής στέρησης απόρων, εκτιμωμένης αξίας 21.558.109,99 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Πράξης «Πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με Δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

-Έγκριση υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «INFIRE – Innovation Financing solutions for climate planning of Resilient and carbon neutral living areas / Καινοτόμες λύσεις για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και την ουδετερότητα του άνθρακα».

-Έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου με τίτλο «Excel4Pro –Strengthening the Capacity of Excellence Hubs of Türkiye, Greece, and Ukraine to Support Innovation Ecosystem of Novel Foods Based on Plant Proteins / Ενίσχυση των ικανοτήτων των κόμβων αριστείας της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Ουκρανίας για την υποστήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας των νέων τροφίμων που βασίζονται σε φυτικές πρωτεΐνες» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON

-Έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου με τίτλο «GEORGIA – Green dEal cOmpiant iRriGation Increasing Europe’s Agriculture resilience to drought / Πράσινη συμφωνία για την αύξηση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας στην ξηρασία» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON

-Έγκριση όρων Προκήρυξης νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου.

-Έγκριση Συμμετοχής και Έγκριση Σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και του Αναδόχου στο πλαίσιο της Συμφωνίας-Πλαίσιο για το Έργο «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους Οδικούς Άξονες της Χώρας, Αρμοδιότητάς των 13 Περιφερειών για την Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας».