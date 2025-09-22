Περικλής Μαντάς: «Απαράδεκτες οι καθυστερήσεις στον εκτελωνισμό οχημάτων»

Να υπάρξει άμεση κινητοποίηση της κυβέρνησης για τις τεράστιες καθυστερήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στις διαδικασίες εκτελωνισμού οχημάτων, ζήτησε με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Περικλής Μαντάς από το αρμόδιο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

O κ. Μαντάς αφουγκραζόμενος τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία σε ένα θέμα που έχει λάβει διαστάσεις και με σημαντικές ήδη συνέπειες, κατέθεσε ήδη ερώτηση ζητώντας απαντήσεις για τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στον εκτελωνισμό οχημάτων.

Όπως σημειώνει ο κ. Μαντάς στην ερώτησή του, οι νέες διαδικασίες που εφαρμόζονται μέσω των Τελωνειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΤΕΚ), αντί να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν τον εκτελωνισμό, έχουν καταστήσει τη διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα και δυσλειτουργική, με αποτέλεσμα ο εκτελωνισμός να καθυστερεί ακόμη και δύο έως τρεις μήνες. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον βουλευτή, έχει ήδη προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα με κυριότερα από αυτά:

την ακινητοποίηση εισαγόμενων οχημάτων και απώλεια εσόδων,

τα επιπλέον κόστη για τις επιχειρήσεις (αποθήκευσης, χρηματοδότησης, ασφάλισης),

τη μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές,

τις απώλειες για τα δημόσια έσοδα,

τις σοβαρές δυσλειτουργίες που προκαλούνται και σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

Ο κ. Μαντάς υπογραμμίζει επίσης ότι οι καθυστερήσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλει συνολικά η κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, την υλοποίηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των χρονοβόρων διαδικασιών που ακόμα και σήμερα ταλαιπωρούν τους πολίτες.

«Οι καθυστερήσεις δεν πλήττουν μόνο τους εμπόρους

αλλά το σύνολο της οικονομίας»

Σε δήλωσή του, ο βουλευτής επίσης τονίζει ότι «δεν είναι δυνατόν, ενώ η κυβέρνηση έχει κάνει τόσο σημαντικά βήματα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών, να εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα που πλήττουν την αξιοπιστία της αγοράς και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Οι καθυστερήσεις στον εκτελωνισμό δεν πλήττουν μόνο τους εμπόρους αυτοκινήτων και τους πελάτες τους, αλλά συνολικά την ελληνική οικονομία. Χρειάζεται άμεση παρέμβαση, αξιολόγηση της λειτουργίας των ΤΕΚ και μέτρα που θα επαναφέρουν τη διαδικασία σε εύλογα χρονικά όρια».

Με την ερώτησή του ο κ. Μαντάς ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις από το υπουργείο σχετικά με:

τους λόγους που οδηγούν στις καθυστερήσεις,

τον μέσο χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών σήμερα σε σύγκριση με το παρελθόν,

την αξιολόγηση της λειτουργίας των ΤΕΚ και πιθανές θεσμικές αλλαγές,

τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για την άμεση μείωση του χρόνου εκτελωνισμού,

τη θέσπιση συγκεκριμένων χρονικών ορίων απάντησης από τις τελωνειακές υπηρεσίες,

την περαιτέρω ψηφιοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών.

Κλείνοντας, ο κ. Μαντάς υπογραμμίζει ότι η Πολιτεία πρέπει να κινηθεί άμεσα, ώστε να διορθωθούν οι δυσλειτουργίες και να ενισχυθεί περαιτέρω η μεγάλη εθνική προσπάθεια για μια πιο αποτελεσματική, ψηφιακή και αξιόπιστη δημόσια διοίκηση, που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και διευκολύνει τους πολίτες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Αθήνα, 22/09/2025

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

Θέμα: «Τεράστιες καθυστερήσεις στον εκτελωνισμό οχημάτων –

Βαριές επιπτώσεις στην αγορά»

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Το τελευταίο διάστημα έχουν έλθει στο φως της δημοσιότητας σοβαρές καταγγελίες από επαγγελματίες του κλάδου, σχετικά με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις διαδικασίες εκτελωνισμού οχημάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει κινηθεί επίσης και ο Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΕΕΑΕ), ο οποίος με τη σειρά του έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες αναφορές και παρεμβάσεις για το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα που έχει ανακύψει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με επιστολή του ΣΕΕΑΕ από τις 12/09/2025, οι διαδικασίες που αναμενόταν να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν τον εκτελωνισμό των οχημάτων και κατά συνέπεια να ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη λειτουργία της αγοράς, έχουν στην πραγματικότητα καταστεί ιδιαίτερα χρονοβόρες και δυσλειτουργικές. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι η ολοκλήρωση του εκτελωνισμού μπορεί να καθυστερεί από δύο έως και τρεις μήνες, γεγονός που προκαλεί σοβαρά προβλήματα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πελάτες τους, τη στιγμή μάλιστα που σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η προηγούμενη διαδικασία ολοκληρωνόταν εντός λίγων ημερών.

Η υφιστάμενη κατάσταση δυστυχώς είναι προφανές ότι έχει προκαλέσει αστάθεια, έλλειψη αξιοπιστίας και σημαντικές αρρυθμίες στην αγορά, με τα κυριότερα προβλήματα να εντοπίζονται στους εξής τομείς:

Ακινητοποίηση των οχημάτων που έχουν ήδη εισαχθεί, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων και την υποβάθμιση της αξιοπιστίας των εμπόρων, που θεωρούνται υπόλογοι από τους πελάτες τους, αλλά και συνολικά της ελληνικής αγοράς.

που έχουν ήδη εισαχθεί, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων και την υποβάθμιση της αξιοπιστίας των εμπόρων, που θεωρούνται υπόλογοι από τους πελάτες τους, αλλά και συνολικά της ελληνικής αγοράς. Αχρείαστη επιβάρυνση των επιχειρήσεων με επιπλέον κόστη (αποθήκευσης, χρηματοδότησης, ασφάλισης), δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες στη ρευστότητά τους.

με επιπλέον κόστη (αποθήκευσης, χρηματοδότησης, ασφάλισης), δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες στη ρευστότητά τους. Μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς έναντι άλλων ευρωπαϊκών αγορών, αφού πλέον η Ελλάδα παρουσιάζει εικόνα έντονης γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων.

της ελληνικής αγοράς έναντι άλλων ευρωπαϊκών αγορών, αφού πλέον η Ελλάδα παρουσιάζει εικόνα έντονης γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων. Πρόκληση οικονομικής ζημιάς στο Δημόσιο , αφού οι καθυστερήσεις μειώνουν τα κρατικά έσοδα που θα μπορούσαν να εισπραχθούν έγκαιρα.

, αφού οι καθυστερήσεις μειώνουν τα κρατικά έσοδα που θα μπορούσαν να εισπραχθούν έγκαιρα. Πρόκληση δυσλειτουργιών και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων και για τα επαγγελματικά οχήματα που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία τους.

Τέλος είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι οι νέες οργανωτικές δομές που τέθηκαν σε εφαρμογή για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών εκτελωνισμού, όπως είναι τα Τελωνειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΤΕΚ), αντί να απλοποιήσουν τις διαδικασίες έχουν οδηγήσει σε επιπλέον γραφειοκρατικά εμπόδια, αφήνοντας ανικανοποίητους τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους πολίτες. Κατά συνέπεια, δεδομένης της σοβαρότητας του προβλήματος και της άμεσης ανάγκης για αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει άμεση δραστηριοποίηση από την πλευρά της Πολιτείας, με στόχο τον εντοπισμό των δυσλειτουργιών και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

Για ποιους λόγους εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκτελωνισμού οχημάτων (π.χ. υποστελέχωση, ανεπαρκής εκπαίδευση προσωπικού, προβλήματα ψηφιακών συστημάτων, καθυστερήσεις τεχνικών ελέγχων);

Ποιος είναι ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης του εκτελωνισμού οχημάτων (νέων και μεταχειρισμένων) σήμερα στα τελωνεία και τα ΤΕΚ που λειτουργούν στη χώρα, και πώς συγκρίνεται με τον αντίστοιχο χρόνο πριν την ίδρυση των ΤΕΚ;

Με ποιον τρόπο αξιολογείται η λειτουργία των ΤΕΚ και εφόσον τεκμηριώνεται ότι δεν επιτελούν αποτελεσματικά τον σκοπό τους, σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί το υπουργείο σας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου;

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για να μειωθεί άμεσα ο χρόνος εκτελωνισμού σε εύλογα όρια, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά και να στηριχθεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων;

Υπάρχει πρόθεση θέσπισης συγκεκριμένων χρονικών ορίων απάντησης από τις τελωνειακές υπηρεσίες για τις αιτήσεις εκτελωνισμού, με αντίστοιχες ρήτρες λογοδοσίας;

Εξετάζει η κυβέρνηση τη δυνατότητα περαιτέρω ψηφιοποίησης και απλοποίησης των διαδικασιών (π.χ. ηλεκτρονική αναγνώριση πιστοποιητικών συμμόρφωσης εντός ΕΕ, ενοποίηση εγγράφων, διαλειτουργικότητα με άλλες βάσεις δεδομένων), ώστε να μειωθεί η άσκοπη γραφειοκρατία;