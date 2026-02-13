Περικλής Μαντάς: «Ιστορική η Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για μια πραγματικά ιστορική συμφωνία έκανε λόγο στην Ολομέλεια της Βουλής ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, αναφερόμενος στην Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Όπως τόνισε, για πρώτη φορά στη χώρα μας επιτεύχθηκε ουσιαστική τριμερής διαβούλευση μεταξύ κυβέρνησης, εργαζομένων και εργοδοτών, η οποία κατέληξε σε κοινή και ευρεία συμφωνία.

«Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Πρόκειται για μια θεσμική τομή», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το κράτος αυτή τη φορά δεν επέβαλε ρυθμίσεις “από τα πάνω”, αλλά λειτούργησε ως καταλύτης συνεννόησης, φέρνοντας όλες τις πλευρές στο ίδιο τραπέζι.

Ο κ. Μαντάς υπογράμμισε ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, όταν προκύπτουν από συνδιαμόρφωση των κοινωνικών εταίρων, προσφέρουν ουσιαστικές εγγυήσεις και για τις δύο πλευρές. Οι εργαζόμενοι αποκτούν αυξημένη προστασία, σταθερό και προβλέψιμο εργασιακό περιβάλλον, ενώ οι εργοδότες λειτουργούν πλέον με σαφείς κανόνες, δυνατότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και με μηχανισμούς που περιορίζουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των συνεπών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον κοινωνικό διάλογο, επισημαίνοντας ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, ιδίως στην περιφέρεια. Η παρουσία τους στη διαπραγμάτευση, όπως ανέφερε, διασφαλίζει ότι κάθε συμφωνία είναι ρεαλιστική, βιώσιμη και εφαρμόσιμη στην πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του κράτους, τονίζοντας ότι μπορεί και πρέπει να λειτουργεί ως εγγυητής εμπιστοσύνης. «Η Πολιτεία δεν είναι εδώ για να διχάζει, ούτε για να παίρνει το μέρος της μιας ή της άλλης πλευράς. Είναι εδώ για να ενώνει, να διασφαλίζει τη θεσμική ισορροπία και να εγγυάται ότι οι συμφωνίες τηρούνται», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο δημιουργεί σταθερή βάση ώστε οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας να μπορούν να επεκταθούν και σε άλλους τομείς της οικονομίας, μέσα από αντίστοιχες διαδικασίες διαβούλευσης. «Ανοίγει ένας δρόμος για περισσότερες κλαδικές συμφωνίες στο μέλλον, με κανόνες, διαφάνεια και συνεννόηση», τόνισε.

Αναφερόμενος στην στάση της αντιπολίτευσης, ο κ. Μαντάς υπογράμμισε ότι όποιο κόμμα επιλέξει να καταψηφίσει το νομοσχέδιο, στην ουσία καταψηφίζει μια συμφωνία που έχει ήδη εγκριθεί από την ίδια την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. Όπως σημείωσε, οι ενστάσεις που διατυπώνονται δεν αφορούν την ουσία της συμφωνίας, αλλά υπηρετούν μικροκομματικές σκοπιμότητες, οι οποίες δεν μπορούν να ακυρώσουν μια τόσο ευρεία κοινωνική συναίνεση.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Μαντάς τόνισε ότι η στήριξη της Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αποτελεί επιλογή πολιτικής ωριμότητας και ευθύνης. «Είναι μια στάση που υπηρετεί το γενικό συμφέρον. Όταν κυβέρνηση, εργαζόμενοι και εργοδότες συμφωνούν, η πολιτική οφείλει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων», υπογράμμισε.