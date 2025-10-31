Περιβαλλοντική Γιορτή στον Ποταμό Άρι την Κυριακή 2 Νοεμβρίου (video)

Ο Δημήτρης Τσίχλης, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

(Ασπροχώματος, Ακοβιτίκων & Δυτικής Παραλίας Καλαμάτας), μίλησε σήμερα στην

εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη για τις Περιβαλλοντικές εκδηλώσεις

που διοργανώνονται μεθαύριο, Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στις εκβολές του ποταμού Άρι.

Ο κ. Τσίχλης ανέδειξε τη σημασία της δράσης, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με

τον Δήμο Καλαμάτας, την Τοπική Κοινότητα Ασπροχώματος και πλήθος αθλητικών

σωματείων και φορέων.