ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Τα σενάρια που διακινούνται για τις τιμές του πετρελαίου τα τελευταία 24ωρα λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή είναι πραγματικά εφιαλτικά. Αναλυτές μιλούν για τιμή ακόμα και 150$ το βαρέλι για τον «μαύρο» χρυσό – το πετρέλαιο. Οι πρώτες αναλύσεις και τα σενάρια για το πως μπορεί να επηρεαστεί η παγκόσμια και βέβαια και η ελληνική οικονομία έρχονται στο φως.

Η βασική παράμετρος όπως εξηγούν και στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, οι περισσότεροι αναλυτές για το πώς θα επηρεαστεί τόσο η παγκόσμια και βέβαια η ελληνική οικονομία, δεν είναι απλώς αν η τιμή του πετρελαίου θα ξεπεράσει τα 100 δολάρια. Είναι για πόσο θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα.

Το «αποτύπωμα» στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό

Ο Ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης μιλώντας στον ΟΤ δίνει το πρώτο, ποσοτικό πλαίσιο. Όπως αναφέρει ακόμη και αν η τιμή κινηθεί για τρεις μήνες μεταξύ 100 και 130 δολαρίων και στη συνέχεια υποχωρήσει προς τα 75 δολάρια, η επίδραση δεν θα είναι παροδική.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

