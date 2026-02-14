Τελευταία Νέα
Πληθωρισμός τροφίμων… made in Greece, μεγαλύτερες από την Ευρώπη οι ανατιμήσεις (video)

Τα μέτρα για την ακρίβεια στα τρόφιμα αποδεικνύονται ανεπαρκή, καθώς ο πληθωρισμός των τροφίμων  συνεχίζει να πιέζει  τους Έλληνες πολίτες δυσανάλογα με τους υπόλοιπους ευρωπαίους.

Τον Ιανουάριο ο γενικός πληθωρισμός ήταν 2,5%, αλλά ο δείκτης τιμών τροφίμων εκτοξεύθηκε στο 4,5%, με ανατιμήσεις όχι μόνο σε μοσχαρίσιο κρέας αλλά και σε άλλα βασικά είδη διατροφής. Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα αυξάνονται ταχύτερα από τον γενικό πληθωρισμό και ξεπερνούν τον μέσο όρο της Ευρώπης.

