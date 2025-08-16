Πλήθους πιστών τίμησε την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον ομώνυμο ενοριακό Ιερό Ναό της συνοικίας των Λεΐκων της Καλαμάτας

Με την παρουσία πλήθους πιστών, από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, τιμήθηκε η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον ομώνυμο ενοριακό Ιερό Ναό της συνοικίας των Λεΐκων της Καλαμάτας.

Το απόγευμα της κυριωνύμου τελέσθηκε ο μεθέορτος εσπερινός, προεξάρχοντος του Πρωτοσύγκελλου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Αρχιμ. Φιλίππου Χαμαργιά, πλαισιωμένου υπό του Αρχιερατικού Επιτρόπου Καλαμάτας Αρχιμ. Χριστοφόρου Νταμάτη, του Αρχιμ. Αλεξίου Σαραντόπουλου και των Πρωτοπρεσβυτέρων Χρυσοστόμου Γιαννακά και Αθανασίου Σιψά.

Προ του πέρατος του εσπερινού εψάλλησαν τα Εγκώμια της Παναγίας και εν συνεχεία λιτανεύθηκε το Ιερό Κουβούκλιο του Επιταφίου, με τη συνοδεία του ιερού κλήρου, της φιλαρμονικής του Δήμου Καλαμάτας και προεστώτος του λαού του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου, του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Ευστάθιου Αναστασόπουλου και πολλών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Περατωθείσης της λιτανείας, κηρύττοντας τον θείο λόγο ο π. Φίλιππος τόνισε πως “Η Παναγία μας δίνει ένα μήνυμα μέσα από την σημερινή εορτή της Κοιμήσεως Της. Ότι πρέπει να θέτουμε τον εαυτό μας και την ζωή μας στο θέλημα του Θεού, όπως έπραξε και η ίδια η Θεοτόκος και όχι να ζητάμε από τον Θεό να γίνεται υπηρέτης του δικού μας θελήματος”.