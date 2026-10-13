Πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και παράλληλων δράσεων στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και παράλληλων δράσεων, έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. Το Φεστιβάλ που θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου.

Το φετινό επετειακό 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας δίνει μεγάλη έμφαση στις ποιοτικές καινοτόμες παραστάσεις, στην προβολή σημαντικών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, στη στήριξη νέων καλλιτεχνών, στις διαφορετικές τεχνικές παρουσίασης, κατασκευής και εμψύχωσης θεατρικής κούκλας, στα πρωτότυπα είδη και υλικά που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες και, τέλος, στην σύμπραξη της τέχνης του κουκλοθέατρου με τις άλλες τέχνες: τη μουσική, το τραγούδι, το χορό, τη ζωγραφική, τα εικαστικά.

Με αφορμή την έναρξη του Φεστιβάλ, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σε ανάρτησή του ανέφερε: «Η πόλη μας καλωσορίζει το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. Ένα Φεστιβάλ που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σπουδαίος πολιτιστικός θεσμός για την πόλη μας και που χρόνο με τον χρόνο εξελίσσεται, εμπλουτίζεται και μεγαλώνει.

Στη φετινή επετειακή συνάντηση, καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την υφήλιο ενώνουν τις δυνάμεις τους, και ετοιμάζονται να προσφέρουν ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και βιωματικών δράσεων για κάθε ηλικία, ενώ είναι σημαντικό και το εκπαιδευτικό στοιχείο του Φεστιβάλ.

Ως Δήμος Καλαμάτας παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι, επενδύοντας στον Πολιτισμό, επιλέγοντας συνειδητά τον δρόμο της εξωστρέφειας σε όλες τις πρωτοβουλίες και τα σχέδιά του.

Θερμά συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Στην Πειραματική Σκηνή και όλη την ομάδα των εθελοντών για την αφοσίωσή τους. Επίσης, δεν μπορώ να παραλείψω την ψυχή του Φεστιβάλ, την κα. Λέττα Πετρουλάκη, και να τονίσω την αγωνία της κάθε χρόνο, και τη συνεργασία που έχουμε για τη στήριξη του θεσμού.

Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας».