Πλούτος: Τελικά είμαστε πιο πλούσιοι ή πιο φτωχοί από τα προ κρίσης επίπεδα; [γράφημα]

Αν και ο μέσος καθαρός πλούτος των νοικοκυριών στην Ελλάδα, έχει αυξηθεί 30% από τα χαμηλά της περιόδου της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε, παραμένει ακόμη 15% χαμηλότερα από το γ΄τρίμηνο του 2009 (€145.972), πριν δηλαδή αρχίσει να ξεδιπλώνεται η περιπέτεια της ελληνικής χρεοκοπίας.

Ειδικότερα, ο συνολικός καθαρός πλούτος των νοικοκυριών στην Ελλάδα, δηλαδή το σύνολο του χρηματοοικονομικού πλούτου που περιλαμβάνει ρευστά διαθέσιμα και κινητές αξίες (ομόλογα, μετοχές κ.λπ.) και του μη χρηματοοικονομικού πλούτου που αφορά κύρια τα ακίνητα, μετά την αφαίρεση των δανειακών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ για το α΄ τρίμηνο του 2025, ξεπέρασε το 1 τρισ. ευρώ, με τον μέσο όρο του καθαρού πλούτου ανά νοικοκυριό στην χώρα μας να διαμορφώνεται στα 124.525 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 (116.115 ευρώ).

