Ποια είναι τα οικονομικά επίδικα μιας συμφωνίας ΗΠΑ και Ρωσίας για την Ουκρανία

Η διερεύνηση ενός πιθανού πλαισίου κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, είναι το βασικό ζητούμενο στην συνάντηση της Παρασκευής (15.8.2025) στην Αλάσκα, ανάμεσα στους ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας.
Στο τραπέζι δεν βρίσκεται μόνο το εδαφικό «παζάρι» αλλά και μια σειρά από οικονομικά επίδικα, τα οποία αφορούν τα συμφέροντα και των ΗΠΑ και της Ρωσίας, ου μην αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία έχει ζητήσει συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προτού η Ουάσιγκτον και η Μόσχα παρακαθίσουν η μία έναντι της άλλης.
Στο οικονομικό σκέλος κρίνονται πέντε μεγάλα και ανοιχτά μέτωπα: το καθεστώς κυρώσεων και το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο, η τύχη των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, η ενέργεια με αιχμή το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, οι θαλάσσιες ροές εμπορίου και σιτηρών μαζί με την ασφάλιση πολεμικού κινδύνου, καθώς και η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ουκρανικής ανοικοδόμησης. Αυτά είναι τα οικονομικά «κλειδιά» που θα κρίνουν αν μια πολιτική συμφωνία μπορεί να σταθεί και να διαρκέσει.
