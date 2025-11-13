Ποιες οι εκτιμήσεις για την φετινή παραγωγή ελαιολάδου & τιμές (video)

Από χίλια κύματα έχει περάσει η ελαιοπαραγωγή μέχρι την έναρξη της συγκομιδής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι βροχές των τελευταίων εβδομάδων μπορεί να είναι ευεργετικές για τα ελαιόδενδρα όμως σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του δάκου. «Είμαστε στο σημείο που οι ποιότητες βελτιώνονται η παραγωγή τώρα ξεκινάει» ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Πρόεδρος Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου Μανώλης Γιαννούλης ενώ παράλληλα τόνισε «Η υγρασία σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες είναι οι ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη δάκου σε πολλές περιοχές έχουμε δακοπροσβολή.»

Όσον αφορά την φετινή παραγωγή επεσήμανε «Σε επίπεδο χώρας έχουμε μια παραγωγή ελάχιστα χαμηλότερη από πέρσι. Οι νομοί Μεσσηνίας Ηλείας φέτος είναι μειωμένος όγκος ενώ στην παγκόσμια παραγωγή φαίνεται στα περσινά επίπεδα με την Ισπανία να είναι καθοριστικός παράγoντας με 45% της παγκόσμιας παραγωγής. Η λεκάνη της Μεσόγειου βρίσκεται στα περσινά επίπεδα».

Μεταβολή στην τιμή δε φαίνεται προς το παρόν στον ορίζοντα τη στιγμή που οι αγρότες καλύπτουν μόνο το κόστος με τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου να υπογραμμίζει «Φαίνεται θα υπάρχει σταθερότητα στην τιμή 4,50 με 5 ευρώ τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα… Οι ανάγκες της κατανάλωσης θα καλυφθούν από την άλλη δεν θα υπάρξει υπερπροσφορά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πρωτογενής τομέας υφίσταται τεράστια κίνηση από τα κοστολόγια. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα υπάρχουν χώρες που έχουν χαμηλότερα καλλιεργητικά κόστη. Αυτή η καλλιέργεια έχει υψηλό κόστος παραγωγής έχουμε φτάσει στο σημείο στην Ελλάδα να βλέπουμε ημερομίσθιο από 60 έως 80 ευρώ η καλλιέργεια με αυτά τα νούμερα είναι ασύμφορη».