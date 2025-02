Politico: “Το μεγάλο χοντρό ελληνικό σχέδιο εξαπάτησης της Ε.Ε.” με τα ανύπαρκτα βοσκοτόπια

Για ένα τεράστιο σχέδιο εξαπάτησης της Ε.Ε. στις αγροτικές επιδοτήσεις το οποίο έχει όλα τα στοιχεία πώς στήθηκε με εσωτερικές διεργασίες κάνει λόγο το Politico στην τελευταία του έντυπη έκδοση. Πρόκειται για το βασικό θέμα του περιοδικού με τον χαρακτηριστικό τίτλο “Το μεγάλο χοντρό ελληνικό σχέδιο εξαπάτησης της Ε.Ε.” (The big fat Greek plot to defraud the EU). Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, “αγρότες” εισέπραξαν εκατομμύρια ευρώ [από την Ε.Ε.] για γη που δεν τους ανήκε ή δεν τη δούλεψαν.

Αναλυτικά, το Politico σημειώνει: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) διώκει δεκάδες υποθέσεις, στις οποίες Έλληνες πολίτες έλαβαν αγροτικά κονδύλια από το 2017 για βοσκοτόπους που δεν κατείχαν ή δεν είχαν μισθώσει ή για αγροτικές εργασίες που δεν πραγματοποίησαν ποτέ, στερώντας από αγρότες τα χρήματα που δικαιούνταν.

Υπό διερεύνηση είναι ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε το σχέδιο, καθώς και η πιθανή εμπλοκή κρατικών αρχών, ιδίως ατόμων στον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της διανομής των χρημάτων, μια κρατική υπηρεσία που ονομάζεται ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων).