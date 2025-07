Πολύ λίγα, πολύ αργά – και καθόλου πειστικά!

Προχθές η κυβέρνηση εξήγγειλε “δραστική στροφή” στην πολιτική της για το μεταναστευτικό. Μόνο που πρόκειται για μια στροφή… περιορισμένη, προσωρινή, επιλεκτική και απολύτως αμφίβολη.

Too little, too late…

— Περιορισμένη, γιατί αφορά μόνο τις ροές από τη Λιβύη.

— Προσωρινή, γιατί προβλέπεται να διαρκέσει μόλις τρεις μήνες.

— Επιλεκτική, γιατί διατηρεί όλα τα υπόλοιπα κανάλια μαζικής λαθρομετανάστευσης από Τουρκία ανέγγιχτα.

— Και αμφίβολη, γιατί προϋποθέτει, “συνεργασία” με τις λιβυκές αρχές, τις οποίες ουδείς ξέρει ποιες είναι – και ποιας κυβέρνησης είναι τελικά οι “αρχές”. Tης Τρίπολης; Ή της Βεγγάζης;