Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στον Δήμο Σπάρτης για την Τετάρτη 13 Αυγούστου σύμφωνα με την ΓΓΠΠ

Δελτίο Τύπου

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, για την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 , προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τα όρια του Δήμου Σπάρτης.

Ο Δήμος Σπάρτης βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσει άμεσα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες τυχόν συμβάντα πυρκαγιών.

Συνιστούμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων , το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.α.

Εφιστούμε ιδιαιτέρως προσοχή σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και σε όσους απασχολούνται στην ύπαιθρο να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης www.sparti.gov.gr ή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.