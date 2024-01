Poor Things: Πόσο κόστισε και ποια τα έσοδα της ταινίας του Λάνθιμου που σπάει τα ταμεία

Νέο προσωπικό ρεκόρ του Γιώργου Λάνθιμου θα αποτελέσει, όπως φαίνεται από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η νέα του ταινία “Poor Things”, που “σπάει” τα ταμεία σε Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, όπως αναφέρει σε άρθρο του το Forbes για το capital.gr.

Το “Poor Things” έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 80ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την 1η Σεπτεμβρίου του 2023, όπου, εκτός από το 8λεπτο χειροκρότημα του κοινού, απέσπασε και τον “Χρυσό Λέοντα” -ήτοι την υψηλότερη διάκριση της διοργάνωσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφόρησε σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών στις 8 Δεκεμβρίου, με την ευρεία κυκλοφορία να ξεκινά στις 22 Δεκεμβρίου. Στην Ελλάδα, η ταινία έκανε ντεμπούτο στις αίθουσες την Πρωτοχρονιά, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία κυκλοφόρησε στις 12 Ιανουαρίου 2024.

Τα πρώτα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, αφού η ταινία, μόλις στο πρώτο της σαββατοκύριακο (8-10/12) στις ΗΠΑ, κέρδισε 661 χιλιάδες δολάρια από μόλις εννέα αίθουσες, δηλαδή κατά μέσο όρο 73 χιλ. δολ. ανά αίθουσα, καταγράφοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση του 2023. Αξίζει να αναφερθεί ότι το περσινό κινηματογραφικό… success story “Everything Everywhere All at Once” είχε καταγράψει χαμηλότερα νούμερα στο opening, με μέσο όρο 50 χιλ. δολ. ανά αίθουσα, από δέκα συνολικά αίθουσες.

Με την κυκλοφορία να επεκτείνεται σε 82 αμερικανικές αίθουσες το επόμενο σαββατοκύριακο, η ταινία απέσπασε 2,2 εκατομμύρια δολάρια, τερματίζοντας στη 10η θέση, ενώ στο τρίτο της σαββατοκύριακο, η ταινία κέρδισε 2,4 εκατομμύρια δολάρια από 800 αίθουσες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας “Box Office Mojo”, στις ΗΠΑ οι εισπράξεις αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται γύρω στα 18 εκατομμύρια δολάρια, ενώ παγκοσμίως “αγγίζουν” τα 24,5 εκατομμύρια δολάρια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η ταινία παίζεται μόνο μία εβδομάδα (και μεσολαβεί μόνο ένα σαββατοκύριακο), οι εισπράξεις ανέρχονται σε 2,5 εκατ. δολ.