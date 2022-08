Πώς η ξηρασία πλήττει τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου

Οι έντονες ξηρασίες σε όλο το βόρειο ημισφαίριο – που πλήττουν από τα αγροκτήματα στην Καλιφόρνια έως τους πλεύσιμους ποταμούς σε Ευρώπη και Κίνα – προκαλούν περαιτέρω προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξάνουν τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, δημιουργώντας μεγαλύτερη πίεση σε ένα παγκόσμιο εμπορικό σύστημα που ήδη βρίσκεται «στην πρέσα».

Περιοχές της Κίνας βιώνουν το μεγαλύτερο παρατεταμένο κύμα καύσωνα από τότε που ξεκίνησε η τήρηση αρχείων το 1961, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κλίματος της Κίνας. Ο καύσωνας οδήγησε σε διακοπές της βιομηχανικής παραγωγής λόγω έλλειψης υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η ξηρασία που πλήττει την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Ιταλία μπορεί να αποβεί η χειρότερη των τελευταίων 500 ετών, σύμφωνα με τον Αντρέα Τορέτι, κλιματολόγο στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην αμερικανική Δύση, μια ξηρασία που ξεκίνησε πριν από δύο δεκαετίες φαίνεται τώρα να είναι η χειρότερη των τελευταίων 1.200 ετών, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες.

Οι ερευνητές συγκρίνουν την ξηρασία μετρώντας την ανάπτυξη των ετήσιων δακτυλίων δέντρων που αντανακλούν τις βροχοπτώσεις και τη θερμοκρασία από χρόνο σε χρόνο σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι επιστήμονες του κλίματος λένε ότι οι φετινές ξηρές περιόδους οφείλονται εν μέρει στο La Niña, ένα κυκλικό επαναλαμβανόμενο μοτίβο ψυχρότερου νερού στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό που σπρώχνει το ατμοσφαιρικό ρεύμα (αεροχείμαρρο) βόρεια, προκαλώντας λιγότερες βροχοπτώσεις σε τμήματα της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ασίας. Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι ο αριθμός των ξηρασιών παγκοσμίως έχει αυξηθεί κατά 29% από το 2000 λόγω της υποβάθμισης της γης και της κλιματικής αλλαγής.

Για ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η ξηρασία του φετινού καλοκαιριού πλήττει κλάδους όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η γεωργία, η μεταποίηση και ο τουρισμός. Αυτό επιδεινώνει τα υπάρχοντα προβλήματα, όπως τις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας που προέρχονται από την πανδημία Covid-19 και την πίεση στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στις ΗΠΑ, οι μετεωρολόγοι που ασχολούνται με την γεωργία αναμένουν ότι οι αγρότες θα χάσουν περισσότερο από το 40% της καλλιέργειας βαμβακιού, ενώ στην Ευρώπη η ισπανική συγκομιδή ελαιολάδου αναμένεται να μειωθεί έως και κατά ένα τρίτο εν μέσω θερμών και ξηρών συνθηκών.

Στην Ευρώπη, ποτάμια όπως ο Ρήνος και ο Πάδος στην Ιταλία που χρησιμεύουν ως αρτηρίες για το εμπόριο βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά, αναγκάζοντας τους κατασκευαστές να μειώσουν τις αποστολές. Η πτώση της στάθμης των ποταμών έχει επίσης μειώσει την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ήπειρο, επηρεάζοντας μια βασική εναλλακτική πηγή στο φυσικό αέριο, το οποίο πλέον σπανίζει καθώς η Ρωσία μειώνει τις ροές.

Η ζέστη ανάγκασε τη Γαλλία να μειώσει την παραγωγή σε αρκετούς πυρηνικούς αντιδραστήρες επειδή το νερό του ποταμού που τους ψύχει είναι πολύ ζεστό. Και η Γερμανία, ο μεγαλύτερος καταναλωτής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, σχεδιάζει να καίει περισσότερο άνθρακα αντί για φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά τα χαμηλά επίπεδα στον Ρήνο εμποδίζουν τις αποστολές του.

Οι πενιχρές χιονοπτώσεις στην πηγή του Ρήνου στις Ελβετικές Άλπεις και οι μειωμένες βροχοπτώσεις στον κάτω ρου του ποταμού έχουν μειώσει τη ροή υδάτων στο Δέλτα του Ρήνου στην Ολλανδία. Αυτό επέτρεψε στο θαλασσινό νερό να εισέλθει στο σύστημα καναλιών και φραγμάτων της χώρας, επιβραδύνοντας την κυκλοφορία στους ποταμούς και διείσδυσε σε ταμιευτήρες που χρησιμοποιούνται για πόσιμο νερό και για τη γεωργία. Η ξηρασία ξηραίνει και αποδυναμώνει τα χωμάτινα αναχώματα που προστατεύουν τις χαμηλές περιοχές της Ολλανδίας από τη Βόρεια Θάλασσα.

28 εκατοστά βροχής είχαν πέσει σε μεγάλο μέρος της χώρας φέτος στις αρχές Αυγούστου σε σύγκριση με τα 40,6 εκατοστά που είναι η συνήθης βροχόπτωση, αφήνοντας τον Ρήνο με τόσο χαμηλή στάθμη κατά τόπους που τσακίζει τις εξαγωγές των Γερμανών κατασκευαστών που βρίσκονται σε μεγάλη πυκνότητα στον άνω ρου.

«Τα πάντα βλάπτουν τη Γερμανία, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος, αυτό είναι ένα κοινό μοτίβο», δήλωσε ο Άντριου Κένινγκχαμ, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ευρώπη στην Capital Economics στο Λονδίνο.

Στις Η.Π.Α., μικρότερες χιονοπτώσεις στα βουνά της Σιέρα Νεβάδα της Καλιφόρνια έχουν μειώσει απότομα τα αποθέματα νερού στην περιοχή, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη περιοχή βιομηχανικής καλλιέργειας της πολιτείας. Αξιωματούχοι της υδάτινης περιοχής Westlands στην Κεντρική Κοιλάδα, τη σημαντικότερη γεωργική περιοχή της πολιτείας, λένε ότι περίπου το ένα τρίτο από τα 2.428.000 στρέμματα γεωργικής γης εκεί έχουν μείνει άσπαρτα φέτος λόγω έλλειψης νερού.

Ο ποταμός Κολοράντο έχει πέσει τόσο πολύ που το Γραφείο Εδαφικής Αποκατάστασης των ΗΠΑ στις 16 Αυγούστου κήρυξε δεύτερη συνεχόμενη ετήσια έλλειψη, προκαλώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υποχρεωτικές διακοπές υδροδότησης στην Αριζόνα, τη Νεβάδα και το Μεξικό.

Στην κομητεία Γιούμα της Αριζόνα, μια περιοχή μεγάλης παραγωγής μαρουλιού, πρώιμων ζαρζαβατικών και άλλων λαχανικών, οι αγρότες αναμένουν ένα πλήγμα έως και 10% στην αξίας 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως κλάδο τους, δήλωσε ο Ουέιντ Νομπλ, γενικός σύμβουλος για τέσσερις αρδευτικές περιφέρειες της περιοχής.

«Αυτό σημαίνει λιγότερο εισόδημα για την περιοχή», είπε ο κ. Νομπλ, «λιγότερες αγορές και λιγότερες πωλήσεις».

Στην κεντρική και νοτιοδυτική Κίνα, οι αρχές κήρυξαν ξηρασία σε έξι διοικητικές περιφέρειες επιπέδου επαρχίας, οι οποίες μαζί αντιπροσώπευαν το ένα τέταρτο της παραγωγής σιτηρών της Κίνας πέρυσι.

Η νοτιοδυτική επαρχία Σετσουάν έχει πληγεί περισσότερο από τις χαμηλότερες βροχοπτώσεις, καθώς βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υδροηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Η άνοδος της θερμοκρασίας έχει αυξήσει τη ζήτηση για κλιματισμό, απειλώντας να υπερφορτώσει το ηλεκτρικό δίκτυο.

Την Κυριακή, οι τοπικές αρχές ενεργοποίησαν την υψηλότερη κατάσταση έκτακτης ανάγκης εν μέσω της κρίσης στην τροφοδοσία ρεύματος, επεκτείνοντας την εντολή από την περασμένη εβδομάδα σε πολλά εργοστάσια να κλείσουν ή να περιορίσουν την παραγωγή για να «αφήσουν ηλεκτρική ενέργεια για τους κατοίκους» μέχρι την Πέμπτη, όταν οι θερμοκρασίες αναμένεται να μειωθούν. πάλι.

Οι περιορισμοί, αν και περιορισμένοι, έχουν επηρεάσει ορισμένους παγκόσμιους κατασκευαστές, όπως την Apple Inc., την κατασκευάστρια συσκευών Foxconn Technology Co. Ltd., την Volkswagen AG και την Toyota Motor Corp., καθώς και τους παραγωγούς αλάτων λιθίου, λιπασμάτων και φωτοβολταϊκού εξοπλισμού με εγκαταστάσεις παραγωγής στο Σιτσουάν. Η Tesla Inc. ζήτησε από την κυβέρνηση της Σαγκάης να βοηθήσει να διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές της θα έχουν επαρκή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εν μέσω της κρίσης ρεύματος, λέγοντας ότι 16 από αυτούς δεν ήταν σε θέση να παράγουν με πλήρη απόδοση, σύμφωνα με κυβερνητική επιστολή προς την κυβέρνηση και άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Τα επίπεδα των υδάτων κατά μήκος ορισμένων τμημάτων του Γιανγκτσέ, του μεγαλύτερου σε μήκος ποταμού της Κίνας και μιας κρίσιμης πηγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, διακίνησης μεταφορών και παροχής νερού για τις καλλιέργειες, έχουν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησε η τήρηση αρχείων, σύμφωνα με το Υπουργείο Υδάτινων Πόρων της Κίνας. Στο Χανκού, στην κεντρική κινεζική πόλη Γουχάν, η στάθμη του νερού την Πέμπτη ήταν περίπου 4,75 μέτρα, λιγότερο από το ήμισυ του ιστορικού μέσου όρου, σύμφωνα με τη Διοίκηση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Γιανγκτσέ.

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι κλιματικοί επιστήμονες λένε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει ενισχύσει τη σοβαρότητα της επίδρασης του φαινομένου La Niña. Μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα απορροφά περισσότερη υγρασία από το χώμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξηρασίας, Ανέφερε η Ίσλα Σίμσον, κλιματολόγος στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Έρευνας στο Μπόλντερ του Κολοράντο.

Τα επεισόδια La Niña συνήθως διαρκούν εννέα έως 12 μήνες, αλλά το παρόν είναι στο δεύτερο έτος και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά που εκδόθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας.

Ο αντίκτυπος της παρατεταμένης ξηρασίας και των κυμάτων καύσωνα σε τομείς όπως ο τουρισμός, η μεταποίηση και η γεωργία θα μπορούσε να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των κυβερνήσεων σε όλη τη Νότια Ευρώπη, σύμφωνα με την Moody’s Investors Service. Η τελευταία έκθεση του ΟΗΕ για το κλίμα λέει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει αυξήσει τον κίνδυνο ξηρασίας σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου.

«Αν γίνει κανόνας ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι αφόρητοι σε μέρη της Ευρώπης, τότε οι εταιρείες και οι άνθρωποι είναι πιθανό να αντιδράσουν», δήλωσε η Μαρί Ντιρόν, διευθύνουσα σύμβουλος κρατικών πιστώσεων στον Moody’s στο Λονδίνο.

Μεταφράστηκε στα Ελληνικά από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο