Πώς ήταν ο κόσμος την τελευταία φορά που ο Γιώργος Παπανδρέου κατέβηκε για Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ο πρώην Πρωθυπουργός και γιος του ιδρυτή ενός κόμματος που έπεσε από το 48% στο 8%, Γιώργος Παπανδρέου, να προσπαθεί να ενώσει την παράταξη του πατέρα του όντας ο 7ος υποψήφιος για την ηγεσία του. Όλα αυτά, 17 χρόνια από όταν έβαζε υποψήφιος για Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μόνος του (το περίφημο δαχτυλίδι της διαδοχής) και 14 από τότε που ξαναέβαζε αλλά με συνυποψηφίους τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Κώστα Σκανδαλίδη.

Ενώ είμαστε, λοιπόν, σε αυτό το «από πότε είναι αυτή η εφημερίδα κλίμα», αποφασίσαμε να κάνουμε μία βουτιά στον χωροχρόνο. Πώς ήταν ο κόσμος, όταν ο Γιώργος Αντρέα Παπανδρέου διεκδικούσε και πάλι την ηγεσία του κόμματος;

Η Φάνη-Πάλλη Πετραλιά ήταν Υπουργός

Εδώ έρχεται το αστείο που λέει ότι, αν θυμάσαι την Φάνη-Πάλλη Πετραλιά, είχες γαμάτα παιδικά χρόνια. Ή και όχι. Το 2007 είχαμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή που μάλιστα είχε κερδίσει τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαζε 3,26% με πρόεδρο τον Αλέκο Αλαβάνο και Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ ήταν ακόμη η Αλέκα Παπαρήγα.

Στα διεθνή, ο Obama δεν είχε βγει στο προσκήνιο και οι ΗΠΑ είχαν ως Πρόεδρο τον George Bush. Στη Μεγάλη Βρετανία στο πρώτο μισό του έτους είχαν ακόμα Tony Blair (!), στη Γαλλία Jacques Chirac και στη Γερμανία… Angela Merkel.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης βραβευόταν στα Αρίων 2007

Η βράβευση αφορούσε τον δίσκο Φίλοι και εχθροί αλλά και για το κομμάτι Όλα ή Τίποτα. Βραβείο για το group της χρονιάς έπαιρναν οι C-Real. Η Ελλάδα εκπροσωπούνταν στην Eurovision από τον Sarbel και το Yassu Maria αλλά «ήταν η χρονιά της μπαλάντας» και το σήκωσε η Σερβία.

H Billie Eilish δεν είχε πάει ακόμη σχολείο

Το μάλλον μεγαλύτερο hit της χρονιάς ήταν το Relax, Take it Easy που πλέον πρέπει να παίζεται μόνο σε τυροπιτάδικα της Αθηνών-Λαμίας. H Rihanna έβγαζε το Umbrella και η Fergie το Big Girls Don’t Cry.

H Eλλάδα ασχολούνταν με τη Μαρία την Άσχημη

Ο Αλέξης Μαντάς (aka Άνθιμος Ανανιάδης) ήταν ο πιο περιζήτητος γαμπρός της πόλης και η Μαρία η Άσχημη ήταν ατσούμπαλη και ασχημούλα. Τελικά, ομόρφυνε και όλα πήγαν καλά. Την ίδια χρονιά τελείωνε το Παρά Πέντε ενώ η Νάνσυ Αλεξιάδη ήταν καλεσμένη της Ελεονώρας Μελέτη στον Πρωινό Καφέ. Απέναντί της βρισκόταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με την εκπομπή Όμορφος Κόσμος το Πρωί.

Ψάχναμε πώς προφέρεται ο Kuyt

Ο οποίος μάλιστα είχε σκοράρει στον τελικό του Champions League που είχε γίνει εκείνη τη χρονιά στην Αθήνα κάνοντας κάποιους να ελπίσουν επανάληψη του σκηνικού της Κωνσταντινούπολης. Δεν έγινε ποτέ. Στον Παναθηναϊκός έπαιζε ακόμη ο Marcelo Mattos, στον Ολυμπιακό ο Mirnes Šišić και στην ΑΕΚ ο Edson Ratinho.

Τα Ζωνιανά γίνονταν το ελληνικό No Man’s Land

Τον Νοέμβριο του 2007 ελληνικό κράτος στην προσπάθειά του να ελέγξει τις χασισοφυτείες στο χωριό των Ζωνιανών Ρεθύμνης στέλνει ειδικές μονάδες της ΕΛ.ΑΣ. Ακολουθούν συμπλοκές που θυμίζουν περισσότερο εμπόλεμη ζώνη παρά επέμβαση της αστυνομίας.

O Kanye West έβγαζε το Graduation το 2007

Για αρκετούς το καλύτερο άλμπουμ που έβγαλε ποτέ. Την ίδια χρονιά, η Kim Kardashian ξεκινούσε το Keeping Up With The Kardashians.

H Eλισάβετ γινόταν η γηραιότερη εν ενεργεία μονάρχης της Μεγάλης Βρετανίας

Το 2007 ήταν 81 ετών και έσπαγε το ρεκόρ (81 ετών και 243 ημερών) το οποίο κρατούσε η βασίλισσα Βικτωρία από το 1901. Το ρεκόρ αυτό πλέον έχει προφανώς σμπαραλιαστεί από την 95χρονη Βασίλισσα.

Στο Facebook δεν υπήρχαν ακόμη likes

Ναι, όποιος θεωρεί ότι τα likes μπήκαν στο Facebook από την πρώτη μέρα ύπαρξης του site κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό συνέβη μόλις το 2009. Ούτως ή άλλως πάντως, τουλάχιστον για την Ελλάδα, ελάχιστοι είχαν λογαριασμό. Ακόμη κυριαρχούσαν κατά βάση το Hi-5 και το MySpace.

Οι emo έπαιζαν ξύλο με τους τρέντουλες

Και όλα αυτά όσο ο Γιώργος Παπανδρέου προσπαθούσε να ενώσει την παράταξη. Κυρίως θέρετρο ήταν η πλατεία Συντάγματος ή η Κηφισιά. Η τρίτη κατηγορία που είναι η μόνη που έχει επιβιώσει στις μέρες μας, οι κάγκουρες, έβλεπαν από μακριά τους εχθρούς τους να αλληλοσπαράζονται όσο εκείνοι χόρευαν στο Μπουρνάζι.