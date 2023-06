Πώς να κόψετε τον εθισμό με το κινητό – Το απλό κόλπο που θα σας πάρει 1 λεπτό

Τα smartphones αναμφίβολα κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Σίγουρα, είναι βολικό να έχουμε το ξυπνητήρι, τις πιστωτικές κάρτες και τα μηνύματά μας σε μία συσκευή. Όμως όπως δείχνουν πλέον όλο και περισσότερες έρευνες, τα κινητά αλλάζουν τον εγκέφαλό μας προς το χειρότερο.

Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι ο μέσος Αμερικανός ελέγχει το κινητό του 144 φορές την ημέρα. Τα στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου δεν πιστεύεται ότι είναι πολύ διαφορετικά.

Μια μελέτη του 2012 είχε δείξει ότι και μόνο η παρουσία ενός smartphone μπορεί πραγματικά να μειώσει την ποιότητα των συνομιλιών μας με τους άλλους. Σε άλλη μελέτη του 2017 είχε διαπιστωθεί ότι η εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο αίσθημα απομόνωσης.

Πολλοί πλέον νιώθουν ότι ασχολούνται με το κινητό τους περισσότερο από όσο θα ήθελαν και προσπαθούν να βάλουν κάποια όρια.

Σύμφωνα με την Catherine Price, που έχει γράψει το βιβλίο «How to Break Up With Your Phone», υπάρχει μια πρακτική που μπορεί κανείς να ακολουθήσει: Θα του πάρει λιγότερο από ένα λεπτό και δεν απαιτεί το «κατέβασμα» κάποιας εφαρμογής. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος είναι να αλλάξει την οθόνη κλειδώματος του κινητού του.

Παρατηρήστε την παρόρμηση

Για να μειώσει κανείς τη χρήση του κινητού του πρέπει να εξασκηθεί στην ενσυνειδητότητα, γράφει η Price.

Εάν για παράδειγμα πιάνει τον εαυτό του να ανοίγει το τηλέφωνό του στη μέση του δείπνου, αυτό που καλείται να κάνει είναι να δώσει προσοχή στο πώς αισθάνεται, χωρίς να κρίνει το συναίσθημα.

Για να αξιολογήσει κάποιος πώς αισθάνεται εκείνη τη στιγμή, μπορεί να κάνει μερικές ερωτήσεις στον εαυτό του:

– Πώς επιδρά αυτή η παρόρμηση στον εγκέφαλο και στο σώμα μου;

– Γιατί έχω αυτή τη συγκεκριμένη παρόρμηση αυτή τη στιγμή;

– Ποια ανταμοιβή ελπίζω να λάβω ή ποια δυσφορία προσπαθώ να αποφύγω;

– Τι θα συνέβαινε αν αντιδρούσα στην παρόρμηση;

– Τι θα συνέβαινε αν δεν έκανα τίποτα;

Επειδή το να τσεκάρουμε το τηλέφωνό μας είναι κάτι που μας έρχεται πολύ φυσικά, το να κάνουμε όλες αυτές τις σκέψεις κάθε φορά που το πλησιάζουμε μπορεί να είναι δύσκολο.

Και εκεί, η Price χρησιμοποιεί την οθόνη κλειδώματος. Την επόμενη φορά που θα ακουμπήσετε το κινητό σας, ρωτήστε τον εαυτό σας: «Πού θέλω να δώσω την προσοχή μου;».

Μάλιστα, για να θυμάστε να κάνετε αυτήν την ερώτηση στον εαυτό σας, η Price προτείνει να την γράψετε σε ένα κομμάτι χαρτί, να την τραβήξετε μια φωτογραφία και να την ορίσετε ως οθόνη κλειδώματος.

«Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που πιάνετε το τηλέφωνό σας, θα σας υπενθυμίζει να τσεκάρετε πρώτα με τον εαυτό σας», εξηγεί.

πηγη moneyreview.gr