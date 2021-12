Πώς να ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο με έναν μισθό -Zευγάρι από την Κρήτη αποκαλύπτει το μυστικό!

H Βασιλική Παπακωνσταντή και ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ένα ζευγάρι από την Κρήτη, έκανε την αγάπη του για τα ταξίδια δίγλωσσο blog και έγραψε ένα e-book με όλα τα μυστικά για να ταξιδεύεις παντού χωρίς να ξοδεύεσαι. Μιλήσαμε μαζί τους και μάθαμε το μυστικό.

Χρειάζεσαι μεγάλο budget για να ταξιδέψεις; Όχι, μπορείς να φτάσεις πολύ μακριά, να γυρίσεις όλο τον κόσμο, να γνωρίσεις νέους τόπους, να βρεθείς σε μέρη που έχεις ονειρευτεί, να ζήσεις για λίγο σε πόλεις που πάντα ήθελες να πας, να απολαύσεις την περιπέτεια του ταξιδιού, χωρίς να είσαι εκατομμυριούχος, βασιζόμενος μονάχα στο μισθό σου και τη μικρή αποταμίευση, στα λίγα χρήματα που βάζεις στην άκρη κάθε μήνα για τις διακοπές σου. Τα ταξίδια, ακόμα και τα πιο μακρινά ή αυτά που φαίνονται πολύ ακριβά, μπορούν να πραγματοποιηθούν, αλλά χρειάζεται, έξυπνη οργάνωση και μια συγκεκριμένη νοοτροπία και οπτική. Σύμφωνα με τους Βασιλική Παπακωνσταντή και Γιώργου Τσαγκαράκη, συγγραφείς του e-book «Πώς να ταξιδέψεις τον κόσμο με έναν ελληνικό μισθό» που μπορεί κάποιος να κάνει download στο ταξιδιωτικό blog τους yabatravellers.com, το ένα ταξίδι το χρόνο μπορεί να γίνουν δύο ή και τρία, αν ακολουθήσεις κάποιες πρακτικές συμβουλές και αντιμετωπίσεις τις αποδράσεις σου με εξυπνάδα.



H Βασιλική Παπακωνσταντή και ο Γιώργος Τσαγκαράκης, διαχειριστές του ταξιδιωτικού blog yabatravellers.com, σε υποβρύχια λήψη στα νησιά Γκαλαπάγκος.

Αφηγηθείτε μας λίγο το δικό σας «ταξίδι»: Πώς γνωριστήκατε και πώς αποφασίσατε να φτιάξετε ένα blog για τα ταξίδια;

Η ιστορία μας δεν είναι ιδιαίτερα «εξωτική»! Γνωριστήκαμε πριν περίπου 7 χρόνια στην τότε εργασία μας στον αεροπορικό χώρο. Στο πρώτο μας κοινό ταξίδι στην Σιγκαπούρη και την Ινδονησία, ξεκίνησε η συζήτηση για το πώς να μπορούμε να διοχετεύσουμε την δημιουργική μας τάση και την ανάγκη μας για ταξίδια σε κάτι χρήσιμο. Έτσι, εν ολίγοις ξεκίνησε το blog μας, το yabatravellers.com. Οι σπουδές μας στα Οικονομικά και τις Πολιτικές Επιστήμες δεν είχαν άμεση σχέση με τον χώρο αλλά βοήθησαν, όπως και η ως τότε εργασιακή μας εμπειρία. Το blog ξεκίνησε ως ένα ημερολόγιο καταγραφής ταξιδιών και εξελίχθηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Πλέον μπορείς να βρεις ταξιδιωτικούς οδηγούς, πληροφορίες και συμβουλές για προορισμούς όχι τόσο τουριστικούς, αλλά και πιο mainstream. Παράλληλα είμαστε και αρκετά ενεργοί στα social media με καθημερινές ιστορίες, απευθείας από τα ταξίδια στο Instagram.

Βιοπορίζεστε από το blog ή κάνετε άλλες δουλειές και αυτό αποτελεί ένα δημιουργικό χόμπι;

Τον τελευταίο 1,5 χρόνο βιοποριζόμαστε από αυτό και τις παρελκόμενες δουλειές εξαιτίας αυτού. Το 2015 που ξεκινήσαμε ήταν ένα δημιουργικό χόμπι, το οποίο αρχίσαμε να δουλεύουμε σοβαρά το 2017. Πήρε κάποιο καιρό για να φτάσουμε σε ένα σημείο να μπορούμε να βιοποριζόμαστε και το «δουλεύαμε» παράλληλα με την προηγούμενη εργασία μας μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας.

Το ζευγάρι από την Κρήτη σε ένα σοκάκι του Ναυπλίου.

Ποια είναι τα πιο συναρπαστικά ταξίδια που έχετε κάνει;

Αυτό που επιδιώκουμε στα ταξίδια, ανεξαρτήτως προορισμού είναι συναρπαστικές εμπειρίες. Κάτι που μπορεί να σου προσφέρει πληθώρα προορισμών. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες εμπειρίες που θα μας μείνουν αξέχαστες, όπως η ανάβαση στο Μάτσου Πίτσου με τα πόδια, η ανάβαση στο ενεργό ηφαίστειο Fuego στην Γουατεμάλα, ή η πτήση πάνω από το Blue Hole στο Μπελίζ. Αν τώρα χρειαστεί να επιλέξουμε κάποιους προορισμούς που θα θέλαμε πολύ να επιστρέψουμε αυτοί θα ήταν η Ισλανδία, η Ιαπωνία και το Μεξικό.

Εκτός από το ταξιδιωτικό blog σας, έχετε γράψει και ένα βιβλίο με τον πολύ ενδιαφέρον τίτλο «Πώς να ταξιδέψεις τον κόσμο με έναν ελληνικό μισθό». Πώς μπορεί, αλήθεια, να ταξιδέψει κάποιος τον κόσμο με έναν ελληνικό μισθό; Τι μαθαίνει κάποιος διαβάζοντας το βιβλίο σας;

Ο στόχος του ηλεκτρονικού μας βιβλίου είναι να μοιραστούμε πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορείς να ταξιδέψεις περισσότερο με λιγότερα. Πώς αν κάνεις ένα ταξίδι τον χρόνο, να τα κάνεις δύο και πάει λέγοντας. Μέσα από προσωπική τριβή και εμπειρίες προτείνουμε από ιστοσελίδες που σε βοηθούν να εντοπίσεις καλύτερες τιμές, μέχρι προορισμούς που τα χρήματα σου έχουν μεγαλύτερη αξία. Όλα αυτά αναλυτικά βήμα βήμα. Είμαστε αρκετά χαρούμενοι για αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο γιατί από feedback που λάβαμε καταλάβαμε ότι ήταν χρήσιμο σε αρκετούς ταξιδιώτες και αυτός ήταν ο στόχος μας.



H Βασιλική Παπακωνσταντή και ο Γιώργος Τσαγκαράκης στον Αμαζόνιο.

Ποια είναι τα 10 βασικά μυστικά για να οργανώνει εύκολα πιο οικονομικά και ασφαλή ταξίδια;

Δεν ξέρω αν έχουμε 10 συγκεκριμένα αλλά παραθέσουμε κάποια γενικά και βασικά SOS. Το σημαντικότερο για οικονομικά ταξίδια είναι η ευελιξία. Ευελιξία στις ημερομηνίες (οι γιορτές είναι η χειρότερη περίοδος για την τσέπη του ταξιδιώτη), ευελιξία στην διαμονή, ευελιξία στο πρόγραμμα. Έπειτα πολύ σημαντική είναι η μελέτη και η αναζήτηση. Για να εντοπίσεις οικονομικά αεροπορικά εισιτήρια, ή για να μείνεις σε ένα ξενοδοχείο που θεωρείς ότι δεν μπορείς να κάνεις afford. Προσφορές υπάρχουν συνέχεια, αρκεί να ξέρεις που και πώς να ψάξεις! Όσον αφορά στην ασφάλεια αυτό που προτείνουμε πάντα είναι ταξιδιωτική ασφάλεια για ότι προκύψει και μία υποτυπώδης μελέτη για τον προορισμό που πας. Δεν χρειάζεται να είμαστε φοβικοί, απλά προετοιμασμένοι.

Τι πρέπει να αποφεύγει κάποιος όταν οργανώνει ένα ταξίδι για να μην ξεφύγει οικονομικά από το budget του;

Όπως αναφέραμε ήδη πρέπει να αποφεύγει να ταξιδεύει όταν έχει άδεια όλος ο κόσμος! Δηλαδή στις γιορτές που είναι όλα πιο ακριβά. Άλλο κόστος που μπορεί να εκτοξεύσει το budget είναι το φαγητό απ’ έξω. Ιδίως σε κάποιες χώρες, όπως οι Σκανδιναβικές. Ένας ακόμη παράγοντας είναι οι δραστηριότητες. Σε κάποιες χώρες οι δραστηριότητες είναι το παν. Αν τις αποκλείσεις αλλάζουν την οπτική του ταξιδιού, οπότε καλό είναι να ληφθεί υπ’ όψιν το κόστος τους. Τέλος, μπορεί να υπάρξουν παράγοντες που δεν μπορείς να αποφύγεις όπως το κόστος της βίζας αν χρειάζεται.



Αεροφωτογραφία της Βασιλικής Παπακωνσταντή σε θερμές πηγές στην Ισλανδία.

Ένα ταξίδι πολλές φορές μπορεί να κρύβει απογοήτευση ή κινδύνους. Ποια ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση που έχετε βιώσει ταξιδεύοντας και πού και πότε ζήσατε κάτι που σας τρόμαξε ταξιδεύοντας;

Δεν έχουμε νιώσει ποτέ σοβαρό φόβο σε ταξίδι, παρόλο που μας έχουν συμβεί αναποδιές όπως μεγάλη κλοπή και προβλήματα υγείας. Αυτό που ξεχνάει αρκετός κόσμος είναι ότι στις χώρες που επισκέπτεσαι ζουν επίσης άνθρωποι. Με οικογένειες, με ζωή, με χαρές και λύπες. Δεν είναι τόσο τρομακτικό μέρος ο κόσμος. Ωστόσο υπάρχουν περιοχές σε κάποιες χώρες που καλό είναι να αποφύγεις σαν επισκέπτης. Καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος, αλλά να ταξιδεύεις αφήνοντας πίσω όσο μπορείς κομμάτι των προκαταλήψεών σου και κυρίως τη δυτική σου ματιά. Έτσι, δεν υπάρχει απογοήτευση. Πας να εξερευνήσεις κάτι διαφορετικό και όχι κάτι πιο ωραίο αναγκαστικά. Το ταξίδι είναι μία «περιήγηση», μία ματιά στον κόσμο, όχι μία σύγκριση με το μέρος που ζεις.

Ζούμε ανάμεσα σε δύο μέρη. Το Ρέθυμνο και την Παλαιόχωρα. Η καθημερινότητα μας περιλαμβάνει φύση, κηπουρική και ησυχία. Αυτή η καθημερινότητα συνδυάζεται με αρκετή εργασία στον υπολογιστή, φωτογραφίσεις, προγραμματισμό, γράψιμο κλπ. Είναι ευλογία να ζεις στην Κρήτη και ιδίως στην φύση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε αυτή την απόφαση έπειτα από πολλά χρόνια στην Αθήνα.



Στο Ελαφονήσι

Αν κάποιος έρθει στην Κρήτη τι πρέπει να δει οπωσδήποτε πριν φύγει από το νησί;

Μα τι να πρωτοπούμε για να μην αδικήσουμε καμία πλευρά…Θα ξεκινήσουμε με το ότι αν θέλεις να πάρεις μία καλή γεύση από την Κρήτη θα χρειαστεί να αφιερώσεις μέρες. Το νησί με την σειρά του δεν θα σε απογοητεύσει. Από απίστευτες παραλίες, (προσωπικά προτιμάμε αυτές της Νότιας Κρήτης) μέχρι βουνά, όπως ο Ψηλορείτης και τα Λευκά Όρη αλλά και μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες. Κάτι άλλο που συνδυάζει τρομερά η Κρήτη είναι την ζωή στην πόλη με την ζωή στο χωριό. Τα έχεις όλα μέσα σε μία ώρα απόσταση.



Πεζοπορία στη Νότια Κρήτη.

Ποια είναι τα αγαπημένα σας μέρη στην Κρήτη για…

…κολύμπι: Παραλία Δώματα

…πεζοπορία: Όλα τα βουνά της και τα μονοπάτια.

…φαγητό: Πρίμα Πλώρα στο Ρέθυμνο, Καφενείο στο Σχολείο στους Ανύδρους.

…διαμονή: από luxury boutique hotels μέχρι αγροτουριστικά καταλύματα.

…περιπέτεια: ανάβαση στον Ψηλορείτη.

…μοναδική εμπειρία που δεν θα ζήσεις άλλου: έλα και θα δεις!

Βιβλία, μουσική και ταξίδια είναι μεταξύ του άρρηκτα συνδεδεμένα. Συνήθως συνδέουμε ένα μέρος με ένα βιβλίο ή ένα τραγούδι. Ποια είναι αυτά στη δική σας περίπτωση;

Σε ένα βαθμό ισχύει! Τα πιο πρόσφατα που μπορούμε να ανακαλέσουμε είναι το τραγούδι «Just the two of us» που το έχουμε συνδέσει με ένα νησάκι στο Μπελίζ. Έναν μικρό παράδεισο! Και από βιβλία το «Turn Right at Machu Picchu» του Mark Adams που το έχουμε συνδέσει με το Περού.



Η Βασιλική και ο Γιώργος στο Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ στη Νορβηγία.

Ο κορωνοϊός πόσο θα αλλάξει τελικά την κουλτούρα του ταξιδιού; Θα υπάρξει αύξηση των ταξιδιών μετά το τέλος της πανδημίας; Εσείς ποια μέρη ονειρευόσασταν όταν είχαμε lockdown;

Πιστεύουμε ότι ήδη έχουν αλλάξει πολλά στην κουλτούρα των ταξιδιών με τον κορωνοϊό. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η δίψα για ταξίδια. Κάποιες αλλαγές που παρατηρούμε είναι ότι γίνονται και θα γίνονται λιγότερα ταξίδια με μεγαλύτερη διάρκεια. Ευελιξία στα πλάνα, κάτι που έχουν ενσωματώσει αρκετοί επαγγελματίες στην ταξιδιωτική αγορά και τέλος περισσότερη γραφειοκρατία. Έχουν αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο ομάδες όπως οι digital nomads, οι οποίο εργάζονται online και ταξιδεύουν. Αποτελούν και θα αποτελέσουν πόλο έλξης για την τουριστική αγορά των χωρών. Προσωπικά παρόλο που ακυρώσαμε ταξίδια την περίοδο του lockdown δεν μας έπιασε πανικός. Πρέπει να προσαρμόζεσαι και να κατανοείς τι συμβαίνει γύρω σου. Στην αρχή ιδίως ήταν πολύ σημαντικό να δοθεί χρόνος στα κράτη να οργανωθούν. Οπότε το ότι χρειάστηκε να αναβάλουμε μερικά ταξίδια ήταν αμελητέο. Μόλις ωστόσο καταφέραμε να ξεκινήσουμε πάλι τα ταξίδια, πραγματοποιήσαμε ένα τρίμηνο ταξίδι στην Κεντρική Αμερική.

