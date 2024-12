Πώς περνούν τα Σαββατοκύριακα τους οι ευτυχισμένοι άνθρωποι – Τι πρέπει να αλλάξετε

Οι περισσότεροι περνούν τα Σαββατοκύριακά τους κάνοντας τις δουλειές για τις οποίες δεν είχαν χρόνο κατά τη διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας. Μέχρι όμως να τελειώσουν με το πλύσιμο των ρούχων, το πλύσιμο των πιάτων, το σφουγγάρισμα των πατωμάτων ή ακόμα και την ολοκλήρωση περισσότερων εργασιών – είναι ήδη πάλι Δευτέρα.

Αυτός δεν είναι τρόπος να ζεις, λέει η Cassie Holmes, ερευνήτρια ευτυχίας και συγγραφέας του βιβλίου «Happier Hour: How to Beat Distraction, Expand Your Time, and Focus on What Matters Most».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του moneyreview.gr πατώντας εδώ