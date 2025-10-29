Πότε είναι η Black Friday 2025 στην Ελλάδα, τι ισχύει για φέτος

Η Black Friday για το 2025 ξεκινά την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Παράλληλα, η Cyber Monday, η μεγάλη ημέρα των online προσφορών, θα είναι τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025.

Φέτος η Black Friday 2025 έρχεται στις 28 Νοεμβρίου, φέρνοντας μαζί της ένα νέο κύμα προσφορών και ευκαιριών τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, πολλές επιχειρήσεις προγραμματίζουν early access εκπτώσεις και «Black Week» καμπάνιες, συνεχίζοντας τη διεθνή τάση που θέλει τις προσφορές να ξεκινούν νωρίτερα από ποτέ.

Οι καταναλωτές καλούνται να προετοιμαστούν έγκαιρα, να συγκρίνουν τιμές και να κινούνται με στρατηγική, ώστε να αποφύγουν παγίδες και να εκμεταλλευτούν πραγματικά τις καλύτερες ευκαιρίες της χρονιάς.

