Πότε και πού αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες

Βροχερός είναι ο καιρός την Κυριακή, σε πολλές περιοχές της χώρας συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, αναμένονται αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία στα βόρεια θα πυκνώσουν, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Στιις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη και βαθμιαία στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και πιθανώς στην περιοχή των Κυθήρων.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο νότιο Ιόνιο τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν με τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

