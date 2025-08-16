Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Eσχες 2025: Όλες οι αλλαγές και οι παγίδες για τους υπόχρεους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2025 (χρήση 2024) μέσω της πλατφόρμας pothen.gr. Η προθεσμία λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Σημαντική καινοτομία φέτος αποτελεί η αυτόματη άντληση τραπεζικών στοιχείων, η οποία διευκολύνει την καταγραφή, αλλά ενδέχεται να κρύβει κινδύνους για τους υπόχρεους, ειδικά σε περίπτωση διαφορών με τα δηλωθέντα δεδομένα.

Οι φετινές δηλώσεις θα επιτρέπουν την άντληση καταθέσεων, δανείων και επενδύσεων απευθείας από τράπεζες μέσω κωδικών TaxisNet, με τον δηλούντα υπεύθυνο για τυχόν ελλείψεις ή λάθη. Ακόμη και μικρές αποκλίσεις μπορεί να προκαλέσουν ελέγχους με αναδρομικότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

