ΠΟΥ: Οι πρώτες οδηγίες για την καταπολέμηση της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας

Τις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για την καταπολέμηση της μάστιγας της παιδικής και της εφηβικής παχυσαρκίας ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), προκειμένου να ενισχύσει τα Υγειονομικά Συστήματα των κρατών να αντιμετωπίσουν αυτό το αυξανόμενο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας.

170 εκατ. παιδιά και έφηβοι ζουν με παχυσαρκία

Το 2024, τουλάχιστον 170 εκατομμύρια παιδιά, έφηβοι και νέοι ενήλικες ηλικίας 5–19 ετών ζούσαν με παχυσαρκία διεθνώς. Σε αυτόν τον πληθυσμό που ισούται περίπου με τον πληθυσμό του Μπαγκλαντές, περιλαμβάνονται 70 εκατ. παιδιά ηλικίας 5–9 ετών και 100 εκατ. έφηβοι και «μετέφηβοι» ηλικίας 10–19 ετών. Αναλογιστείτε πως τα παχύσαρκα παιδιά κάτω των 10 ετών, αγγίζουν τον πληθυσμό μιας μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Η παχυσαρκία σε αυτή την ηλικιακή ομάδα έχει 4πλασιαστεί από το 1990, αγγίζοντας πλέον το 8% από το 2%, που ήταν τότε.

Χρόνια νοσήματα, στίγμα και ψυχικές επιπτώσεις

Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος που μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματική φροντίδα υγείας. Οι επιπτώσεις της μπορούν να ξεκινήσουν νωρίς στη ζωή αυξάνοντας τον κίνδυνο για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις και διάφορες μορφές καρκίνου. Τα παιδιά και οι έφηβοι που ζουν με παχυσαρκία μπορεί να βιώσουν στίγμα και να πέσουν θύματα μπούλινγκ. Η πρόληψη και η διαχείριση της παχυσαρκίας είναι απαραίτητες για την προστασία (και) της ψυχικής υγείας και της συνολικής ευεξίας των παιδιών και των εφήβων, ώστε να μεγαλώσουν με υγεία, να έχουν ισότιμες ευκαιρίες στη μόρφωση και την επαγγελματική αποκατάσταση και να μην βιώσουν κοινωνικό αποκλεισμό.